الحكومة توجه تعليمات لمضاعفة عدد السيارات بنظام GPL

عرض وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، أهم عناصر السياسة القطاعية التي تهدف لترقية وتطوير استعمال الطاقات النقية وإقامة نموذج طاقوي من شأنه تحرير البلاد من التبعية للمحروقات .

وذكر بيان للوزارة، اليوم، أن المسؤول الأول على القطاع شمس الدين شيتور، استقبل بمقر دائرته الوزارية متعاملين في مجال تحويل السيارات إلى نظام الوقود سيرغاز (GPL)، حيث ذكّر الوزير في معرض تدخله بأولى التعليمات التي أسدتها الحكومة والمتعلّقة بتحويل حظيرة السيارات التابعة لكافة المؤسسات واﻹدارات العمومية إلى طاقة سيرغاز (GPL)، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.

كما عبر شيتورk عن العمل وفق مسعى تشاركي وشفاف، على تعزيز شعبة تحويل السيارات إلى نظام سيرغاز (GPL)، حيث وجّه من خلال المتعاملين المشاركين في اللقاء، دعوة لكل الفاعلين في هذا المجال بغية إفادته بانشغالاتهم واقتراحاتهم من أجل وضع إستراتيجية شاملة، بشكل تشاوري وجماعي، لتطوير هذا النشاط.

وخلص الاجتماع إلى تحديد هدف أولي يتمثل في العمل على مضاعفة عدد السيارات المحولة إلى نظام سيرغاز (GPL) انطلاقا من السنة المقبلة، كما تم التطرق أيضا إلى سبل إعادة بعث العمل بنظام الغاز الطبيعي (GNC).