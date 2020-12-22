الحكومة تنهي مهام 20 مسؤول بوزارة التربية الوطنية.

أصدرت الحكومة في المرسومين التنفيذيين المؤرخين في الـ28 نوفمبر 2020، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنها تنهي مهام مدير تطوير الموارد البيداغوجية والتعليمية محمد بوعلام الله، ومدير التعليم الأساسي قاسم جهلان، ونائب بنك مدير المعطيات مزيان لعجال، إضافة إلى نائب مدير المنازعات سمير تاوتي، ونائب مدير الدراسات القانونية سليم العلمي، ونائب مدير التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية غانم عمارة، ناهيك عن نائب مدير متابعة تسيير موظفي المصالح اللامركزية عبد الحميد درياس، ونائب مدير للأنشطة الثقافية والرياضية نسرين أرقاب.

وأضافت الوزارة، في ذات المرسوم، أنها أنهت مهام نائبة مدير لتقويم المنظومات سجية غاشي، ونائب مدير متابعة برامج الاستثمار وتقييمها عبد الكريم ذيب، ونائب مدير للبرامج التعليمية بمديرية التعليم الأساسي مصطفى حمدي، ناهيك عن نائب مدير للتعاون والعلاقات الدولية مصطفى جالوت، ونائب مدير لتنظيم تسيير المسارات المهنية كمال قوريب.