الحكومة تلتزم بحماية العمال و المؤسسات

* تنصيب لجنة الحماية للتكفل بتقييم انعكاسات الوباء

* مجلس للوزراء يوم 26 من الشهر الجاري

قررت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد توسيع دائرة استشاراتها مع الشركاء الاجتماعيين لاحتواء تداعيات وباء كورونا على التوازنات الاقتصادية وهذا عبر تنصيب لجنة مشتركة لتقييم آثار الجائحة على النسيج الاقتصادي

تم الأمر في ختام أشغال اجتماع الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.

كما نصب الوزير الأول فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا في مجلس الحكومة يوم 22 يوليو ثم عرضه كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري.

ويتكون فوج العمل المكلف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي, رضا تير, كرئيس له و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف ,محمد شريف بن ميهوب, كمقرر إلى جانب ممثلي وزارات المالية و الصناعة و الفلاحة و التنمية الريفية و السكن و العمران و التجارة و الأشغال العمومية و النقل و السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.

و سيضم فوج العمل ستة (06) ممثلين عن نقابات العمال و ستة (06) ممثلين عن نقابات أرباب العمل سيتم تحديدهم قبل مباشرة اللجنة عملها بصفة رسمية ظهر اليوم.

و أوضح الوزير الأول أن التقرير الذي سيتم إعداده سيكون مبني “على مقاربة ذات أسس استشرافية و منطق مختلف على ما تم التعامل به في الماضي”, مشيرا إلى أن التقرير سيكون “ميدانيا و ليس نظري و قائم على جوانب ملموسة يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بصفة واضحة و دقيقة”.

وأضاف جراد أن الحكومة “تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين” و أن الهدف هو “استرجاع الثقة بين كل الأطراف”.

أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد أمس بالجزائر, أن الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية و الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.

كما جدد الوزير الأول, التأكيد على “الالتزام الذي أبداه رئيس الجمهورية بضمان الإنصاف الكامل في دعم المؤسسات و العمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة”, مضيفا انه “علينا أن نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد و التضامن من أجل الحفاظ على مناصب الشغل و دعم القطاع الاقتصادي الخاص و العام”.

وفي هذا الصدد, قال الوزير الأول, أن “مهمتنا نحن, عمالا و أرباب عمل و أعضاء حكومة, تتمثل في إطار هذه اللجنة, في تقييم آثار وباء كوفيد-19, سواء على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي, مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة و اتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل و الحفاظ على الإمكانات الإنتاجية, التي تضررت بشدة من آثار أخطر أزمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال”.

يذكر ان الاجتماع جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.

باية ع