الحكومة تسهل اجراءات الحصول على قرض فلاحي وتأمر الولاة باسترجاع الأراضي غير المستغلة

كشف وزير الفلاحة، شريف عماري، اليوم الأحد، عن تسهيلات الحكومة لإجراءات الحصول على قرض فلاحي.

وفي المداخلة التي ألقاها خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، أكد وزير الفلاحة على ضرورة رفع الانتاج والانتاجية لدى الفلاحين، وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية.

ودعا الوزير الى ضمان تنمية مستدامة للمناطق الريفية، وعصرنة الفلاحة.

كما كشف عماري عزم وزارته تسهيل اجراءات الحصول على قرض فلاحي، واسترجاع الاراضي غير المستغلة.

وقال في السياق “ينتظر من الولاة، تسريع عملية تطهير العقار الفلاحي، وحماية الاراضي الفلاحية من كل اشكال التعدي”.

وأوضح الوزير أن مخطط عمل الحكومة، في شقه الفلاحي، قد تناول تطوير نظام خاص لتكثيف المزروعات والمنتوجات الفلاحية، وانشاء وحدات صغيرة لتربية المواشي، واعادة تاهيل الغابات ومناطق الحلفاء.