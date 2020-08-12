الحكومة تستحدث مؤسسة عمومية لتسير المدارس الابتدائية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الحكومة قررت استحداث مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية في الطور الابتدائي توكل لها مهام الاطعام والنقل والنشاطات الرياضية والثقافية ومن تم القضاء على كافة هذه المشاكل

وقال الوزير بلجود خلال لقاء الحكومة بالولاة انه تطبيقا للإصلاحات الحكومة الرامية لتحسين تسيير الخدمات المدرسية في الطور الابتدائي , قررت السلطات العمومية انشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية مبرزا ان ذات المؤسسة توكل لها مهام تسيير المدارس الابتدائية في مجال النقل الايواء والاطعام وكذا الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية مؤكدا في نفس السياق أن النص التنظيمي لهذه المؤسسة هو الأن قيد الدراسة

ب.ع