الحكومة تستحدث مؤسسة عمومية لتسير المدارس الابتدائية

الأولى
عن سارة يوبي 944

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الحكومة قررت استحداث مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية في الطور الابتدائي توكل لها مهام الاطعام والنقل والنشاطات الرياضية والثقافية ومن تم القضاء على كافة هذه المشاكل
وقال الوزير بلجود خلال لقاء الحكومة بالولاة انه تطبيقا للإصلاحات الحكومة الرامية لتحسين تسيير الخدمات المدرسية في الطور الابتدائي , قررت السلطات العمومية انشاء مؤسسة عمومية وطنية للخدمات المدرسية مبرزا ان ذات المؤسسة توكل لها مهام تسيير المدارس الابتدائية في مجال النقل الايواء والاطعام وكذا الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية مؤكدا في نفس السياق أن النص التنظيمي لهذه المؤسسة هو الأن قيد الدراسة
ب.ع

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