الحكومة تدرس تحضيرات الدخول الاجتماعي

درست الحكومة برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد في مجلس وزاري مشتركا الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، والتحضيرات الخاصة بامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فقد أوصى المجلس الوزاري بإشراك مختلف المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي، والمشاركة المباشرة للمجتمع المدني والحركة الجمعوية وخصوصا الممثليات الطلابية وجمعيات أولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين، لضمان الظروف المثلى لنجاح الدخول الدراسي 2021/2022، وسير الامتحانات ويأتي هذا الاجتماع يومين قبل انعقاد اجتماع بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعين من اجل دراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي القادم والتحضير لبرتوكول صحي ووقائي تحسبا لعودة التلاميذ والطلبة والمتربصين إلى المؤسسات التربوية كما يأتي في إطار تحضير الحكومة لمؤسسة وطنية عمومية تتولى تسيير المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي

عطار ب