الحكومة تحسم الجدل وترفض غلق المدارس

15 ديسمبر آخر أجل لتعويض المتضررين من حرائق الغابات

فصل الوزير الأول، عبد العزيز جراد أمس بصفة نهائية في مسألة غلق المدارس بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بكورونا في الوسط التربوي، بقوله لماذا نغلق المدارس؟ لا يوجد بالمقابل دولة في العالم أغلقت مدارسها، مؤكدا بالمناسبة، أنه إذا كانت هناك بعض المشاكل الحاصلة بهذا الخصوص، سيتم أخذها بعين الاعتبار على المباشر دون المساس بمصلحة التلميذ، وهذا من منطلق أن الإحصائيات على مستوى الوطن ايجابية جدا، ولا تؤدي إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

وشدد جراد خلال إشرافه على انطلاق الحملة الوطنية للتشجير، من ولاية تيبازة، تحت شعار فليغرسها، على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره، حتى نحمي صحة التلميذ والمدرسة والطاقم التربوي، مؤكدا في ذات السياق، أن السلطات العمومية قامت بواجبها وتقوم بواجبها ضد الوباء، لافتا أنه تم الاتصال بكل مخابر العالم من أجل اقتناء أحسن لقاح، لكن مع هذا يجب أن نكون حذرين في استخدامها، خاصة وأنه لقاح جديد يستدعي منا أن نثق في خبرائنا وخبرتهم، ونأخذ بعين الاعتبار بآرائهم، لاختبار اللقاح المنشود توجيهاتهم.

15 ديسمبر آخر أجل لتعويض المتضررين من حرائق الغابات

وفيما يخص المتضررين من حرائق الغابات مؤخرا، فقد منح جراد المسؤولين مهلة حتى تاريخ 15 ديسمبر لحل مشاكل المواطنين المتضررين من الحرائق، مشددا على ضرورة التسريع في صب التعويضات للمعنيين.

من جانب آخر، غرد الوزير الأول عقب انتهاء فعاليات اليوم الوطني للتشجير التي شارك فيها رفقة المواطنين، وفعاليات المجتمع المدني وتلاميذ الكشافة الإسلامية وأشبال الأمة بتيبازة، عبر صفحته على تويتر، قائلا: “عشت معكم اليوم موعداً مع البيئة مع الشجرة، لنعيد سوياً للأرض بساطها الأخضر الذي أتت عليه الحرائق التي أضرمتها أيادي إجرامية، لنغرس مع الشجرة حياةً تتجدّد، ويترسخ فعل “فَلْيَغْرِسْهَا” كثقافة لدى المواطن تتوارثه الأجيال”.

عبد الحميد حمداني

حملة التشجير ردا على النوايا السيئة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أنه سيتم قريبا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعويض كل الفلاحين والسكان المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست عددا من ولايات الوطن، متابعا بالمناسبة، أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل من تورط في العمليات الأخيرة التي استهدفت عدد من غابات الوطن.

وأضاف حمداني، في السياق ذاته، أن مبادرة إطلاق حملة تشجير وطنية واسعة تعتبر كرد بالدرجة الأولى على من يريدون تدمير هذا الغطاء الغابي، وهذا من منطلق أن الحملة نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وترمي خصوصا إلى إعادة تهيئة الفضاءات الغابية التي أتلفتها هذه الحرائق.

مريم خميسة