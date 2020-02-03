الحكومة تتدخل لإنقاذ العملاق “أونيام”

منحت الحكومة المؤسسة الوطنية لصناعات الأجهزة المنزلية (أونيام) قرض بقيمة 1.1 مليار دج، وذلك لمواجهة أزمتها المالية والتوقف التقني لأنشطتها نتيجة هذه المتاعب المالية التي تعرفها المؤسسة الوطنية في الصناعات الكهرومنزلية فيما تقرر منحها قرض أخر 1.5 مليار دينار في القريب العاجل .

وقد قررت الحكومة الإفراج عن القروض التي طلبتها مؤسسة “أونيام” خلال اجتماع للمدير العام للمؤسسة مع وزير الصناعة والمناجم ليلة أمس حيث تلقى البنك الوطني تعليمات من أجل الإفراج عن القروض حيث تم إصدار أول مبلغ بقيمة 1.1 مليار دينار وهو القرض الذي يساعد “أونيام” على تلبية احتياجاتها المستعجلة والمتمثلة في تموين مصانعها بالمواد الأولية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية الضرورية لاستئناف نشاط هذه المؤسسة الوطنية, لا سيما نشاط الإنتاج الذي عرف ركودا في السنوات القليلة الأخيرة في وقت كانت فيه الدولة تمنح مزايا وامتيازات لشركات أجنبية اسثتمرت بالجزائر او لشركات خاصة .

كما تقرر منح قرض أخر بقيمة بقيمة 1.5 يصب في حساب المؤسسة قريبا من أجل ضمان صيرورة نشاطها والحفاظ على مناصب العمل.

عطار باية