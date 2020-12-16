الحكومة الجزائرية تخفّض قيود الحجر الصحي

· تعديل توقيت غلق محلات الأنشطة التجارية إلى السابعة

أقدمت الوزارة الأولى على تخفيض القيود المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي على إثر انتشار وباء كورونا المستجد في بلادنا، وفي هذا الصدد اصدرت الوزارة الأولى مساء البارحة جملة من التدابير الجديدة جاءت بناء على اجتماع اعضاء مجلس الحكومة أمس برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، والتي تصدّرها تمديد الحجر الجزئي المنزلي على مجموع 34 ولاية، حيث يمتد من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا وينطلق تجسيده ابتداء من تاريخ اليوم وذلك على امتداد 15 يوما، إلى جانب ذلك رفعت الحكومة إجراءات تعليق حركة النقل العمومي والخاص نهاية الأسبوع والذي سوف يعود إلى النشاط بصفة عادية في الولايات المعنية بالحجر المنزلي، بينما تتواصل حركة الرحلات الجوية إلى ولايات الجنوب وإلى مجموع 50% من ولايات الشمال.

إلى جانب ذلك، ذكر البيان الكامل للوزارة الأولى تواصل الغلق بالنسبة للقاعات الرياضية أماكن الترفيه والتسلية والشواطئ، ودور الشباب والمراكز الثقافية بالنسبة للولايات المعنية بالحجر المنزلي، فيما يتمدد الغلق بالنسبة لأسواق بيع المركبات المستعملة عبر جميع التراب الوطني، بينما حدث تعديل على توقيت غلق باقي الأنشطة التجارية التي كانت معنية بالغلق ابتداء من الثالثة زوالا، حيت تم السماح لها بتمديد ممارسة النشاط التجاري إلى غاية السابعة مساء، وسوف تتواصل الأنشطة على مستوى المطاعم والمقاهي بالبيع المحمول فحسب، وتم تمديد المنع البات لجميع انواع التجمعات العائلية وانعقاد الاجتماعات.

في المقابل، سيكون للولاة السلطة التقديرية من أجل أخذ القرارات والاحتياطات المتعلقة بتدابير الحجر الصحي بالنسبة لمصالحهم وفق الحاجات المتعلقة بكل ولاية على حدى.

عيشة ق.