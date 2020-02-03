الحكومة التونسية تشكر الجزائر

تقدمت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، في بيان، بشكرها إلى الجزائر رئسا وحكومة وشعبا إثر إجلاءها 10 مواطنين تونسيين، إلى جانب جزائريين و ليبيين و موريتانيين على متن الطائرة التي عادت اليوم الاثنين من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد.

وجاء في البيان: “ولا يفوت الحكومة التونسية أن تتقدم للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بخالص الشكر على هذا الموقف الأصيل وعلى ما قدمته من تسهيلات ولوقوفهم مع تونس في هذه الظروف الخاصة والذي يترجم متانة العلاقات الأخوية والمتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.