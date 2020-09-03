الحكم النهائي في قضية المتورطين في سرقة دراجة نارية بالطريق السريع دويرة

اصدرت اليوم محكمة الشراقة الاحكام النهائية في قضية المتورطين في سرقة دراجة نارية بالطريق السريع لدويرة وهي كالاتي:

⬅الحكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية في حق المتورط الأول

⬅الحكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية في حق المتورط الثاني

⬅الحكم بـ 4 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتورط الفار مع إصدار أمر بالقبض عليه

⬅الحكم بتعويض الضحية بمبلغ قدره 400 ألف دج