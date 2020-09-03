الحكم النهائي في قضية المتورطين في سرقة دراجة نارية بالطريق السريع دويرة

الأولى
عن سارة يوبي 3٬310

اصدرت اليوم محكمة الشراقة الاحكام النهائية في قضية المتورطين في سرقة دراجة نارية بالطريق السريع لدويرة وهي كالاتي:
⬅الحكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية في حق المتورط الأول
⬅الحكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية في حق المتورط الثاني
⬅الحكم بـ 4 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية في حق المتورط الفار مع إصدار أمر بالقبض عليه
⬅الحكم بتعويض الضحية بمبلغ قدره 400 ألف دج

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