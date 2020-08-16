الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر

اليوم الأحد 16 أوت 2020، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

* المؤشرات العامة هي كما يلي:

• 450 حالة جديدة

• 373 حالة تماثلت للشفاء

• 40 مريض متواجدون في العناية المركزة

• 10 وفيات.

* فيما يخص الحالات المؤكدة:

• مع تسجيل 450 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,0 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

* نلاحظ أن خلال 24 ساعة الأخيرة:

• 26 ولايات سجلت أقل من 10 حالات،

• 22 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

* فيما يخص الوفيات:

تم تسجيل 10 وفيات جديدة رحمهم الله.

* فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء:

– عددها 27.017 منها 373 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

* فيما يخص الإستشفاء:

– 40 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين :

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الامتثال لقواعد الحجر الصحي

– الارتداء الإلزامي للقناع

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.