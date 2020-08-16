الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر

اليوم الأحد 16 أوت 2020، نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.
* المؤشرات العامة هي كما يلي:
• 450 حالة جديدة
• 373 حالة تماثلت للشفاء
• 40 مريض متواجدون في العناية المركزة
• 10 وفيات.
* فيما يخص الحالات المؤكدة:
• مع تسجيل 450 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,0 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.
* نلاحظ أن خلال 24 ساعة الأخيرة:
• 26 ولايات سجلت أقل من 10 حالات،
• 22 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.
* فيما يخص الوفيات:
تم تسجيل 10 وفيات جديدة رحمهم الله.
* فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء:
– عددها 27.017 منها 373 تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.
* فيما يخص الإستشفاء:
– 40 مريض متواجدون حاليا في العناية المركزة.
الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين :
– اليقظة
– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية
– الامتثال لقواعد الحجر الصحي
– الارتداء الإلزامي للقناع
فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.