الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الماضي

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 سبتمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني .

و في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تبسة وعين الدفلى والشلف وسكيكدة (11) مخبأ للجماعات الإرهابية و(07) قنابل تقليدية الصنع، فيما تم توقيف ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل تبسة وتيسمسيلت.

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، خلال عمليات منفصلة ببشار، (16) تاجر مخدرات وحجزت كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثمانية (08) قناطير و(55) كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بأم البواقي ثمانية (08) تجار مخدرات بحوزتهم (2,1) كيلوغرام من مادة الكوكايين وكمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ(13,6) كيلوغرام.

في السياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، خلال عمليات متفرقة بكل من النعامة وتلمسان ووهران وغليزان والطارف والوادي وبسكرة وباتنة وسوق أهراس وتبسة وسيدي بلعباس وعين أمناس، (33) تاجر مخدرات وحجزت ثلاثة (03) قناطير و(10,7) كيلوغرام من الكيف المعالج و(25154) قرص مهلوس، فيما تم نوقيف شخصين (02) بحوزتهم (18,54) طن من مادة التبغ بكل من الوادي وسطيف وبومرداس. كما تم حجز (87980) وحدة من الألعاب النارية بسطيف.

وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (119) شخصا وحجزت (05) شاحنات و(15) مركبة رباعية الدفع و(116) مولدا كهربائيا و(49) مطرقة ضغط و(225) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (12,3) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما تمّ حجز كميات من الوقود تُقدر بـ (21963) لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (189) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والتنس وبومرداس والجزائر وسكيكدة وجيجل وعنابة.