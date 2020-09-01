الحركة في سلك الولاة متوقعة و منطقية

* بشير فريك : الزلات الكلامية لبعض الولاة كان سببا في الحركة الأخيرة

* عبد الرحمان هادف: التغيير رسالة لكل المسؤولين

* عبد العزيز بن طرمول : لابد من تبني سياسة رقابية صارمة

* حسن صالح : ضرورة إعادة السلطة إلى المجالس المنتخبة

* ناصر حمدادوش: تكريس ثقافة الانتخاب

اعتبر ناشطون و فاعلون في تصريح خصوا به جريدة الوسط بأن الحركة الجزئية في سلك الولاة التي قام بها رئيس الجمهورية كانت متوقعة ومنطقية ، لافتين إلى أن هذه الخطوة ثمرة الفضائح التي طبعت تسيير الشؤون الاجتماعية للمواطن وتخلي المعنيين عن واجباتهم، ، فيما دعا آخرون إلى ضرورة إعادة النظر في صلاحيات الوالي و شروط و ضوابط تعيينه .

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت إنهاء مهام الولاة كلُّ من أحمد مباركي، بصفته واليا لبشار؛محمد بن عمر، بصفته واليا للجلفة، عيسى عروة، بصفته واليا لسكيكدة؛ عبد السميع سعيدون، بصفته واليا لمستغانم؛ الشيخ لعرجة، بصفته واليا للمسيلة؛– محفوظ زكريفة، بصفته واليا لتيسمسيلت؛ عمر الحاج موسى، بصفته واليا لتيبازة؛ نصيرة رمضان، بصفتها والية لغليزان.

الوالي السابقبشير فريك

“زلات لسانية” كانت سببا في الحركة الأخيرة

إعتبر الوالي السابق بشير فريك بأن الحركة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة كانت متوقعة ومنطقية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في شروط وضوابط تعيين الولاة مستقبلا.

أرجع الوالي السابق لولاية وهران بشير فريك في تصريح خص به جريدة “الوسط” سبب الحركة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة إلى الزلات الكلامية لبعض الولاة في معاملة ومخاطبة المواطنين في خرجاتهم، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على مواكبة الوضع الجديد خاصة فيما تعلق بمناطق الظل ومواجهة وباء كورونا.

و أشار بشير فريك بأن :” المميز هذه السنة بأن حركة سلك الولاة جاء بعد أسبوعين من لقاء الحكومة بالولاة، و التدخل المباشر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع الولاة، أين لاحظنا مداخلة حادة وقاسية نوع ما، و قال بأن هناك ولاة قاموا بمجهود كبير في المجال التنموي، و البعض منهم لم يستطيعوا مواكبة الوضع الجديد خاصة فيما تعلق بملف مناطق الظل و مواجهة وباء كورونا، سيما و صلاحيات كبيرة منحت للولاة للتصرف وفق ظروف ولايتهم و المشاكل المطروحة على المستوى المحلي “.

وثمن الوالي السابق لوهران ” خطوة الرئيس نحو التغيير وإحداث قطيعة مع النظام السابق، مشددا على ضرورة إعادة النظر في النصوص التي تتحكم في تسيير الجماعات المحلية، معبرا عن أمله في أن يدرج هذا في خارطة طريق التغيير الذي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وشدد المتحدث على ضرورة إعادة النظر شروط وضوابط تعيين الولاة مستقبلا ، منتقدا هذه التغييرات الدورية، قائلا ” هذا ليس معقول و لا يخدم الدولة، الوالي هو حجر الزاوية في الحملة التنموية، صحيح أعترف أن هناك ولاة لهم علاقة بالفساد لكن على أي أساس تتم هذه الحركة الدورية، ، لذلك لابد من قانون أساسي في سلك الولاة “.

ودعا بشير فريك الولاة إلى الابتعاد عن السلوكات الاستعلائية ، لأن الوالي موجود في خدمة المواطن و ليس الاستعلاء عليه”.

عبد الرحمان هادف

التغيير رسالة لكل المسؤولين

اعتبر المختص في التنمية المحلية عبد الرحمان هادف بأن الحركة الأخيرة في سلك الولاة خطوة إيجابية لتسير الشأن العام على الصعيد المحلي، داعيا كل الفاعلين للالتفاف حول هذا المسؤول الذي هو جزء من الحل ، وتبني ثقافة تشاركية و عمل جمعوي.

و أكد عبد الرحمان هادف في تصريح خص به “الوسط” بأن التغيير في سلك الولاة جاء لمعالجة و إعطاء صورة جديدة للمسؤولين المحلين الذين ارتبطت أسمائهم في العديد من قضايا الفساد ، لافتا بأن الرئيس أراد إعطاء فرصة للجدد لإثبات كفاءتهم، للطاقم التنفيذي المحلي حتى يكون عمل جديد عمل تشاركي و ذهنيات جديدة.

و أشار المختص في التنمية الاقتصادية بأن الحركة الجزئية في سلك الولاة جاءت تبعا لخطة عمل الحكومة لإرساء منظومة جديدة للحوكمة على الصعيد المحلي و ذلك بعد اللقاءات التي انعقدت خاصة لقاء الحكومة مع الولاة والتقارير التي أعدت فيها السياق، مضيفا :” الجانب الاقتصادي كان له دور كبير في إعداد القائمة، و أيضا الأهداف المسطرة خلال برنامج عمل الحكومة و ترجمتها على أرض الواقع من خلال برامج عملية يتطلب أن تكون فيه”.

وأضاف المتحدث:” هذا التغيير جاء لإعطاء رسالة لكل المسؤولين أنهم تحت طائلة التقييم المستمر، و هم مطالبين بتجسيد التوصيات و التعليمات المسداة على الصعيد المركزي و ترجمة القرارات المتخذة في أرض الميدان خاصة فيما يتعلق بتنمية مناطق الظل و فيما يتعلق إعطاء الفرصة لكل الطاقة الموجودة في الولايات إثبات كفاءتها “

وأبرز المتحدث بأن الولاة الجدد سنهم ليس كبير يملكون قابلية في التفاوض والتحاور مع المواطنين و المجتمع المدني خاصة الشباب، الذي تعول عليهم الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد من خلال إرساء قواعد جديدة لثقافة المقاولاتية و عدم الاتكال على الدولة في إنشاء مناصب الشغب ،و إنشاء الشركات و المؤسسات خاصة المؤسسات المصغرة

و قال المتحدث :” اليوم الدولة تسعى بتجنيد كفاءات جديدة لديها طموح تثبت إمكانيتها في تسيير الشأن العام خاصة الشأن العام خاصة عل الصعيد المحلي ، أين لاحظنا ترقيات أمناء عامين و إطارات في الجماعات المحلية و أيضا تغيير كبير في الوجوه الذي اعتدنا عليها ، في الطاقم الإداري المحلي خاصة على رأس الولايات “.

عبد العزيز بن طرمول

الابتعاد عن أخطاء السابق

اعتبر المحلل السياسي عبد العزيز بن طرمول بأن الجزائر تعيش مرحلة جديدة يجب أن تتميز بالواقعية والمسؤولية استجابة لمطالب الشارع إلى ينتظر الكثير علما أن التنمية المحلية هي الأساس للتخفيف من أعباء المواطنين، لافتا بأنه حتى لا يكون اللقاء مثل سابقيه في العهد السابق يجب أن تواكب الحكومة سياسة رقابية صارمة وتقديم الحصيلة والابتعاد عن أخطاء السابق التي كلفت الدولة ما نسمع به اليوم من فساد فاق كل التوقعات.

وشدد عبد العزيز بن طرمول في تصريح خص به “الوسط” بأن المرحلة الجديدة يجب ان تتميز بالواقعية والمسؤولية استجابة لمطالب الشارع الذي ينتظر الكثير علما أن التنمية المحلية هي الأساس للتخفيف من أعباء المواطنين، معتبرا بأن الدولة ستكون مرافقة ومراقبة لكل نشاطات الولاة على الخصوص وان التقييم سيكون المعيار الوحيد للوصول للأهداف المسطرة من طرف الحكومة.

وأشار ذات المتحدث بأن الرئيس تبون والحكومة الجديدة أمام تحدي صعب للدفاع عن مصداقيتهم مما جعلهم ينطقون بخطاب صارم وواضح ومحذر من كل ما يمكنه ان يكون معرقلا للبرنامج الجديد، و سيطرح سيطرح إشكال الجماعات المحلية ورؤساء البلديات حول دورها في تجسيد دورها في عمليات التنمية المحلية وقدراتها في المساهمة الايجابية علما أنها من بقايا العهد البوتفليقي.

وفي سياق متصل، أضاف المتحدث :” سيصبح الولاة مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة لمنطقة صلاحيتهم مما يتطلب منهم استعمال سلطتهم لمحاسبة كل مسؤولي القطاعات المختلفة والاجتماع بهم ضمن برنامج عملي ممنهج ومصحح للأخطاء والفراغات المسجلة”.

حسن صالح : ضرورة إعادة السلطة إلى المجالس المنتخبة

إعتبر مسؤول قسم الإعلام بحركة البناء الوطني حسن صالح بأن التغييرات الأخيرة في سلك الولاة هي من صلاحية رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القوانين خاصة فيما تعلق بالجماعات المحلية .

شدد حسن صالح في تصريح خص به جريدة “الوسط” على ضرورة إعادة السلطة إلى المجالس المنتخبة ، لافتا بان من المفروض بأن الجهاز الرقابي الذي يتابع أداء الوالي و يسطر له التنمية المحلية هي المجالس المنتخبة، معتبرا في ذات الصدد بان هذه المجالس انتزعت منها كل الصلاحيات حتى أصبحت غير قادرة عبى أداء دورها الرقابي .

ناصر حمدادوش

الانتقال من ثقافة التعيين إلى ثقافة الانتخاب

علق القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش على الحركة التي قام بلها رئيس الجمهورية في سلك الولاة ، قائلا :” لابد من الانتقال من ثقافة التعيين و الذهاب إلى تكريس ثقافة الانتخاب خاصة في المؤسسات و المجالس المحلية و الرقابية .

وشدد ناصر حمدادوش على ضرورة إعادة النظر في صلاحيات الوالي ، مشيرا بان الوالي له صلاحيات مطلقة يوازي بها صلاحيات الجمهورية في إقليم الولاية، في حين تأسف من البيروقراطية الإدارية التي عطلت التنمية المحلية “.

محمد بوضياف

فضائح التسيير عواقبها وخيمة

اعتبر المحلل السياسي محمد بوضياف بأن الفضائح التي طبعت تسيير الشؤون الاجتماعية للمواطن فضحت عجزا كبيرا وتخل واضح لكثير من المسؤولين عن واجباتهم، وهو ما أراد الرئيس استدراكه من خلال اللقاء الأخير الذي جمعه بالولاة.

شدد المحلل السياسي محمد بوضياف في تصريح خص به “الوسط على ضرورة إعداد قانون يتكيف وطموحات برنامج الحكومة واطلاق يد المسؤولين على مستوى هذه المؤسسات في تقدير وبرمجة وتسيير مشاريع بالشراكة مع المواطن وفقا لطبيعة المناطق التي يعيش بها، والتزاما بقواعد الحكومة التي ستحول دون التلاعب بالكلام والكذب على المواطن من خلال الوعود الكاذبة والتغرير به.

وأشار محمد بوضياف بأن الحراك والانتفاضة الشعبية أسست لنقلة نوعية في مجال التسيير وربطته بالمسؤولية الجزائية، فأصبح المسؤول على المحك ومطالب بتقديم تبريرات وتوضيحات لما يقوم به أمام المواطن أولا وأمام الجهات القضائية ثانيا ، مضيفا :” قد ننتظر التعديلات الدستورية وقانون الجماعات الإقليمية، وربما انتخابات محلية وتشريعية مسبقة حتى يمكننا تقييم هذه الجهود، فالجزائر الجديدة إلى اليوم ترتب بيتها وتضبط امورها وقد تحتاج الى مواطنة حية ليبدأ التحدي الجزائري”.

و في سياق متصل، قال المتحدث:” لا يخفى على أحد محورية ودور الجماعات المحلية في تسيير برامج التنمية والنهوض بحاجيات المواطن ، وتعتبر مؤسستي الولاية والبلدية الوحدات القاعدية المسؤولة على تنفيذ السياسات العامة للدولة رغم الصعوبات التي تواجهها على مستوى النص القانوني في شؤون التسيير وحرية التقدير في البرمجة فضلا عن الصعوبات الجمة التي تواجهها هاته المؤسسات من حيث المناخ والثقافة السائدين والمطبوعة بالفساد والمال المشبوه والتعسف السلطوي وسوء التسيير ، ومن ثم نفهم رسائل الرئيس الموجهة لهذه القواعد التي يفترض أنها رمز الخدمة العامة والحياد التام في تطبيق القانون والانحياز لمصلحة المواطن، إن الولاية والبلدية هما رهان الجزائر الجديدة متى تأهلنا إلى مقام الحوكمة والرشاد من خلال إدماج المواطن في تسيير شؤونه من خلال مزيد من المسائلة والرقابة عن طريق ممثليه من المجتمع المدني ومن خلال طرحه لمشاكله التي تعترضه وكذلك من خلال تقديم الحلول التي يراه تلبي احتياجاته ومطالبه ، وقد تكون عملية تقريب المواطن من الإدارة على هذا الأساس المدخل الرئيسي لبناء الثقة وتعزيز التعاضد بين الشعب ومؤسسات الدولة ، إن محور الفساد في المراحل السابقة جسدته الإدارة من خلال شبكات الفساد و الوسائط التي لا تعترف بالقانون كالرشوة والاتجار في العقار والعبث بمقدرات الدولة والمجتمع معا.

إيمان لواس