الحركة الجمعوية … قراءة في الكيان والأداء

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي وكاتب صحفي

من المهم الاشتغال على تأطير المجتمع المدني وتنظيم هذا الكيان بارتكاز على القيم والأعراف التي يستند إليها الفعل الجمعوي الذي يعتبر أحد مخرجات الدولة الحديثة فالمتأمل في تجربة المسار الجمعوي في البلاد يرى مدى الاختلالات العديدة التي طالت العمل الجمعوي في مختلف المجالات وهذا بعد مسار من التمييع الممنهج لنشاط الجمعيات التي التصق بعضها بمصالح ضيقة فئوية وتموقعات لإغراض انتخابية وأخرى افتقدت للرؤية واستراتجيات العمل والأداء والبارز أن تعدادا هاما من العناوين الموجودة في الساحة الجمعوية تفتقر لقيادات تؤطر العمل الجمعوي قابل أدائها للقياس فرغم التحاق العديد من الجامعيين من الشباب بالعمل الجمعوي على المستوى الوطني وهذا مشهد بارز للعيان إلى أن غياب مقومات وركائز هامة تؤطر برؤية أعمق وببعد استراتجي المجتمع المدني في الجزائر أحال المشهد إلى ما اسميه ” شتات جمعوي , الأداء المناسباتي , تراجع ثقافة التخصص في العمل الجمعوي وكلها معضلات حقيقية تواجه الفعل الجمعوي ويجب الانتباه إلى أن الساحة الجمعوية ثرية بالكم يغيب فيها الكيف ولا يمكن للطاقات الجمعوية المبدعة والتي تمتاز بأداء نوعي في المجال الجمعوي أن تصنع إيقاعا خارج الصورة النمطية الحالية إلا إذ تم تطهير الساحة الجمعوية من ” الجمعيات المتحزبة و الأخرى التي تمارس بسطحية النشاط دون إسناده لأهداف إستراتجية تعزز من قوة الاقتراح لدى الفاعل الجمعوي .

مفهوم القيادة الجمعوية

أكثر المعطيات أهمية في تحريك المسار الجمعوي ليكون في مستوى التطلعات التي تنشدها الدولة والمجتمع بشكل عام هي الاهتمام بفكر وثقافة القيادة الجمعوية فكفاءة الجمعية تقاس بما تملكه من ” قيادات ” قادرة على التأطير والإقناع والتاثير والتخطيط وبناء حتى لغة اتصال مع الإدارة والسلطات قائمة على فصل الدور الجمعوي عن أي كيانات سياسية أو فئوية فالقيادة الجمعوية تشكل خطاب كفاءات تؤمن بأهداف إستراتجية هامة في بناء الدولة وإثراء العمل العام ولعل الخلل الموجود في القيادة الجمعوية في قطاع واسع من الجمعيات التي يقودها للأسف من لا يفقه في العمل العام شيئا ولا يحيل نشاطه إلى مسار قابل للتامل والنقاش والتقييم فبعض رؤساء الجمعيات الموجودون لا يملكون مستويات علمية مقنعة ويمارسون العمل الجمعوي ب”ثقافة السجل التجاري ” الذي يتم على أساسه جني مصالح مع السلطات والمسؤولين أو المساومة والضغط لتحقيق مطالب معينة خاصة وليست عامة دون أن نعمم في هذا السياق فجزء من هذه الممارسات التي لايمكن اعتبارها بالجمعوية ميعت وأفسدت الساحة الجمعوية وجعلت حتى السلطات والإدارة على المستوى المحلي تتعامل مع هذا النوع من الجمعيات لاعتبارات غير مهنية ولا مؤطرة بل لتحقيق توزنات في الساحة المحلية ثم الوطنية من حيث نشاط المنابر وهذا الذي جعل إيقاع الجمعيات في العمل العام وفي تقاليد وعلاقات الفاعل الجمعوي بمؤسسات الدولة باهتا .

أخلاقيات العمل الجمعوي

إن غياب أي ميثاق للأخلاقيات يخص العمل الجمعوي في البلاد ويؤطر المسار بالمستوى المطلوب والغاية المنشودة جعل المشهد الجمعوي أكثر انعزالا عن القيم والأعراف والمبادئ وأضحت قواعد الممارسة التي فرضتها حركة الشخوص أكثر تأثيرا على الوضع والمهشد الحالي الذي له تركماته المتتالية التي تحيل لممارسات كانت فيها الجمعيات “أداة انتخابية ” أكثر من منبر للاقتراح وممارسة دور رقابي معنوي يعزز أيضا من الديمقراطية التشاركية وقد أضحى من الضروري الاتجاه إلى ميثاق أخلاقي للمجتمع المدني في البلاد ينظم ثقافة المنابر الجمعوية ويؤطر برؤية أعمق المسار ويزيل تماما ثقافة “التمييع الجمعوي ” الذي كان العنوان البارز لسياسة نظام سابق استغل الفواعل الجمعوية لتمرير عهدات انتخابية وسياسات فاشلة وأنتجت واجهة من الدخلاء على الساحة الجمعوية الذين لا هم لهم إلا المصالح الخاصة والتموقع وتحقيق الأغراض الانتخابية بعد تحويل قطاع واسع من الجمعيات إلى وعاء انتخابي أخرج الكيان تماما من دوره وفعاليته ونحن الآن نجني تبعات هذا الإفساد الذي طال العمل الجمعوي في البلاد ويستوجب الآن الاتجاه إلى ميثاق أخلاقي يؤطر نشاط ودور المجتمع ضمن الحقوق والواجبات .

التخصص الجمعوي

من التقاليد التي تغيب في مشهدنا الجمعوي نتاج الاختلات الكثيرة التي اصابت وشلت العمل الجمعوي غياب ثقافة التخصص الجمعوي إن صح القول والتوصيف فقطاع واسع من العناوين الجمعوية الموجودة في الساحة الجمعوية لا يملك المؤهلات الكافية الضرورية لتقيم أداء قطاع وهذه مسالة هامة يجب الانتباه إليها كما أن ثقافة العمل المناسباتي الظرفي تطغى على الأداء الجمعوي منذ سنوات ولا نرى الا اهتماما ضئيلا بثقافة ” الملفات ” التي يمكن على أساسها أن تتقدم الجمعيات خاصة منها ذات التواجد والتمثيل الوطني بمشاريع نوعية في مختلف المجالات تجعل من الجمعية طرفا فاعلا في أي مسار تنموي أو مجالا لدمقرطة العملية التنموية وتكريش ثقافة العمل التشاركي التي تغيب كالية ملزمة لكل الاطراف في الولايات لاعتبارات عديدة أهمها “ذهنيات العديد من المسؤولين المحليين اتجاه الجمعيات مثلا المحلية خاصة النشطة .. وأحكام مسبقة بين الطرفين ” الجمعية والمسؤول ” في الكثير من الأحيان ضمن سياق التعاملات واعتقد أن ثقافة التخصص الجمعوي أولوية هامة ضمن أي مسار رسمي لتأطير المجتمع المدني في البلاد وترقيته مكانته ودوره في الحياة المؤسساتية وهو ما يجب الاشتغال عليه خاصة بعد انطلاق ورشات وطنية يشرف عليها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجالية والمجتمع المدني تتستهدف فتح نقاش وطني هام حول الأداء والدور الجمعوي المنشود في القادم مسارات ومحطات هامة لبناء الدولة الجديدة ..