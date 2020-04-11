الحرب العلمانية لكورونا

بقلم: احسن خلاص

لا يزال كورونا يفرض نزعته الشمولية والاستبدادية على الأرض ويضبط سلوك البشرية وفق برنامجه الممتد ليمس جميع النشاطات الإنسانية ويعيد صياغة أساليب الحياة وفق خطة غزو محكمة تمكنه من احتلال العالم واستراتيجية مبنية على تعميم الأضواء الخافتة على كل مجالات النشاط الجماعي، فكورونا لم يأت لإفناء البشرية ولا للقضاء على أديانها وثقافاتها ولا على اقتصادها غير أنه ركز الصخب العالمي حوله دون غيره وأوقف عجلتها ووضعها في موقع المقاوم ضد ما يمكن وصفه بالإرهاب العالمي الجديد.

ومن علامات جبروت كورونا أنه اضطر الإنسان المتدين لوقف ممارسة الشعائر الدينية الجماعية وأخلى أماكن العبادة من المؤمنين حتى أن المؤذن عندنا لا يدخل المسجد إلا لينادي الناس بأن يقيموا الصلاة في بيوتهم لأن الصلاة لا تتوقف في الديانة الإسلامية فقد جاء في الحديث النبوي أن الله جعل الأرض كلها مسجدا للمؤمنين بالرسالة المحمدية، حتى أن هناك من فقهاء هذا العصر من أفتى بوجوب صلاة الفرد في مثل هذه الظروف بل إن لمقيمها أجر الصلاة وأجر المساهمة في حفظ النفس البشرية التي هي مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

والملفت للانتباه أنه بقدر ما أتاح كورونا للكرة الأرضية أن تتنفس وترتاح من غلو البشر في تسميمها بنفاياتهم المنزلية والصناعية فإنه أتاح للدين أن يتخلص من لغوهم وصراعاتهم العقائدية والمذهبية، فقد أدى كورونا إلى غلق دور العبادة ولم يميز بين المسيحيين والمسلمين واليهود ولم يفرق في الملة الإسلامية بين سني وشيعي ولا بين متطرف ومعتدل ولا بين حداثي وسلفي فقد أغلق الكعبة والمسجد النبوي على الجميع وأرجأ الطقوس المسيحية واليهودية الجماعية إلى حين يقضي الله أمرا كان مفعولا.

لا ندري إلى أي حد أدرك البشر أن الصراعات الدينية والعقائدية تصبح تافهة أمام التهديد الذي تواجهه البشرية جمعاء ويضطرها لتوقيف عجلة الحياة ويكبح الاندفاع الإنساني والتسابق المحموم نحو التسلح النووي وإيجاد أحسن وسيلة تهدد البشرية بالفتك. وها هو كورونا يضع البشرية أمام صورة مصغرة لما قد يكون عليه الدمار الشامل الذي تسعى إليه بجنون.

هذه هي طبيعة النزعة الشمولية التي فرضها كورونا على البشر ولم يستثن منهم المسلمين الذين لا زالوا يعتبرون أنفسهم خير أمة أخرجت للناس دون أن يكونوا في مستوى عظمة المسؤولية التي يحملها هذا الوصف. وها هم اليوم لا يملكون من وسيلة للمواجهة وعدة للمقاومة إلا الامتثال إلى تدابير الوقاية الصحية التي أوصى بها خبراء المنظمة العالمية للصحة ثم البكاء والتضرع إلى الله لتخفيف البلاء وذهاب الوباء وإعادتهم إلى بيوته التي هجروها ولا يجدون لذلك تفسيرا إلا في غضب ومقت من الله سلط عليهم بعد أن لم يعد سلوكهم اليومي مطابقا للتعاليم والدروس التي يأخذونها من المساجد.

لم يعد كورونا في مجتمعاتنا غازيا فتاكا ولعينا ومهددا للبشرية في صحتها ورزقها فحسب بل تحول في وعينا الجمعي إلى واعظ لمن ألقى السمع وهو شهيد أو جندي أرسله الله إلى البشرية لعيدها إلى جادة الصواب ويهديها إلى الصراط المستقيم في حين يراه آخرون أنه عدو من أعداء الله وقد منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وقد تذهب بعض التفسيرات إلى أن الله أرسل بالآيات ذاتها تخويفا كتلك التي أرسلها إلى قوم عاد وثمود وقوم لوط بعد أن غرقت البشرية في الفساد وانتشر الشذوذ والفواحش وعم الربا وطغى الظالمون وتجبروا في الأرض بعد أن أخذت زخرفها وازينت وظنوا أنهم قادرون عليها.

لقد جاء كورونا ليعيد ترتيب الأولويات في الممارسة الاجتماعية للتعاليم الإسلامية، فقد اكتشف المسلمون أن الدين لا يبدأ وينتهي عند أبواب المساجد، إذ أنه عقيدة راسخة في القلوب تسير مع الإنسان أين ما حل وارتحل وأنه خلق يتبناه المؤمن في حركاته وسكناته وشحنة روحية تهذب سلوكه قولا وفعلا وهو موقن أن لا ملجأ من الله إلى إليه. لقد أظهرت كورونا أن المساجد لم تنه مرتاديها من التجار من الاحتكار والنهب والمضاربة والتزاحم لاقتناء كيس السميد في عز التوجيهات بضرورة التباعد لحفظ الأنفس، حتى أن بعضهم اليوم في قلبه حسرة أن لا يكون رمضان هذا العام، كسابقيه، موسما للتجارة والربح واغتنام تزايد الحاجة لرفع الأسعار وفي لسانه تأسف على إلغاء صلاة التراويح وجميع الصلوات في المساجد.

هذه هي كورونا بعجيب صنعها وغريب ما تفرزه من مفارقات فإذا كان إلغاء الحج هذا العام فرصة ضاعت للتائبين والعابدين للتقرب من الله وحسن عبادته وإتمام الركن الخامس للإسلام فهو يعني سنة بيضاء في ميزانية وزارة الحج والعمرة للمملكة العربية السعودية، بل يحسب ضمن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد السعودي وقد بدأت تنجر عنه عواقب أخرى تتحملها الدول المنتجة والمصدرة للبترول، وقد لا تخفي الدول المتصارعة مع السعودية فرحها بإلغاء الحج هذا العام.

لقد كان كورونا واضحا تمام الوضوح إذ ألغى التدين الجماعي دون أن يلغي الدين وأجل النشاطات الجماعية الواقعية دون أن يقضي على العلاقات الإنسانية بل حسرها في بعدها الافتراضي الذي لا يمكن أن يشمل الشعائر الدينية الجماعية.