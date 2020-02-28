الحراك يطالب بمحاكمة بوتفليقة

تمسك بالوحدة الوطنية ونبذ التدخل الأجنبي

مطلب بتخليد ذكرى الشهيد حسان بن خدة

دعا الحراك الشعبي أمس الجمعة في جمعته ال54 إلى محاكمة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة نظير الفساد وحجم المال العام المنهوب من قبل محيطه المباشر, كما جددوا الدعوة بضرورة التغيير وبناء دولة الحق والقانون تستند إلى مؤسسات قوية تديرها الكفاءات كل في مجال اختصاصه.

كالعادة خرج أمس الآلاف من المواطنين إلى الشوارع الرئيسية للعاصمة على غرار ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي وساحة أودان مواصلة للحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فيفري الفارط في طبعته ال54 , فوسط تعزيزات أمنية مشددة طالب المشاركون في الحراك الشعبي بضرورة محاكمة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة نظير حجم الفساد والدمار ونهب المال العام الذي تورط فيه محيطه المباشر وغير المباشر من رؤساء الحكومات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعشرات الوزراء والولاة ورجال أعمال مقربين من شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة بالإضافة إلى مستشارين سابقين برئاسة الجمهورية في عهده خاصة في العهدة الأخيرة من فترة حكمه.

وخلال هذه الجمعة جدد الحراكيون مطالبهم بإطلاق سراح جميع موقوفي الحراك الشعبي بكافة ولايات الوطن وإقرار شروط موضوعية للتهدئة قبل مباشرة أي حوارمع السلطة كما طالبوا أيضا بضرورة الإسراع في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى بنوك أجنبية كما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية وفي خطاباته الرسمية بعد توليه السلطة.

كما شددت الجموع المشاركة في هذا الحراك بضرورة بناء دولة الحق والقانون تحتكم إلى مؤسسات سياسية وتشريعية قوية وتستند إلى الكفاءة بعيدا عن المحاباة والموالاة كما كان سائدا مع نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة كما ألح المواطنون على ضرورة الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنيتين إلى جانب المحافظة على الأمن والاستقرار وجسدته راية وطنية ضخمة تمثل الولايات الوطنية ال48 وكذا صور جماعة ال22 التي فجرت الثورة التحريرية المباركة .

وطالب عدد من المشاركين في هذه الجمعة على مستوى ساحة البريد المركزي بتخليد شهيد الحراك الشعبي حسان بن خدة نجل المجاهد يوسف بن خدة من خلال إطلاق اسمه على بناية رسمية أو شارع رئيسي.

باية ع