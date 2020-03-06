الحراك يطالب بإعدام ناهبي المال العام

واصل الجزائريون أمس حراكهم في جمعته الـ 55 حيث طالبوا من خلاله العدالة بتشديد أقصى العقوبات على رموز العصابة الجاري محاكمتها للمرة الثانية بمحكمة استئناف مجلس قضاء الجزائر ومنهم من دعا إلى إصدار حكم باسم الشعب يقضي بإعدامها نظير المآسي والخراب التي ألحقتها بالشعب الجزائري واقتصاد بلدهم, مجددين بالمناسبة تمسكهم بالتغيير الجذري والقيام بإصلاحات سياسية من شأنها قيام دولة الحق والقانون كما طالبوا أيضا بضرورة إطلاق جميع موقوفي الحراك الشعبي.

خرج أمس الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع الرئيسية للعاصمة على غرار شارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي وساحة الشهداء وشارع زيغوت يوسف قادمين إليها من مختلف بلديات وضواحي العاصمة ومن خارجها أيضا حيث دعوا وسط تعزيزات أمنية مشددة وارتداء وحدات مكافحة الشغب لكمامات وقائية ضد فيروس كورونا السلطة بتحقيق مطلبهم في التغيير السلمي والقيام بإصلاحات سياسية جذرية تمهد لقيام دولة الحق والقانون في إطار مبادئ بيان الفاتح من نوفمبر 1954 , والملفت للانتباه أنه طغت خلال الجمعة ال55 المحاكمات ذات الصلة بالشأن العام على مجريات الحراك حيث عبر العديد من المواطنين عن مطالبهم بإعدام رموز العصابة التي يجري محاكمتها للمرة الثانية على التوالي بمحكمة استئناف مجلس قضاء الجزائر فيما يعرف بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وحملة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة والمتورط فيها الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد اويحيى ووزراء الصناعة عبد السلام بوشوارب ومحجوب بدة ويوسف يوسفي وعدة وزراء وولاة ورجال أعمال حيث طالب الحراكيون العدالة بتشديد العقوبات في حق هذه الزمرة التي أرادت فرض توجها يعارض توجه الشعب الجزائري المعارض للعهدة الخامسة للرئيس السابق وفي نفس السياق طالب بعض المواطنين من العدالة بحكم الإعدام في حق هؤلاء , مقابل ذلك رفعت العديد من الشعارات التي تطالب القضاء بضرورة تبرئة الناشط السياسي والسكرتير الوطني السابق كريم طابو الذي التمست في حقه النيابة العامة عقوبة 4 سنوات وجدد الحراكيون أيضا مطالبهم بضرورة إطلاق سراح كافة الموقوفين في كل ولايات الوطن , كما ندد العديد منهم محاولات بعض الأطراف السياسية تبني الحراك وتكلم اخرين باسمهم في وقت كان يستفيدون من مزايا النظام السابق حسب العديد من الشعارات التي تم رفعها.

وبالمناسبة جدد المشاركون في الجمعة ال55 من الحراك تمسكهم بالوحدة الوطنية والاستقرار الوطني وجسدته الراية الوطنية الكبرى التي جابت شوارع العاصمة ولافتات لصورة مجموعة ال22 التي فجرت الثورة.

باية ع