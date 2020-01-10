الحراك والأحزاب…التعايش الصعب

كانت الشرارة الأولى لحراك 22 فبراير من العام الماضي إيذانا بميلاد جديد، فقدر ما كان رفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة دافعا مباشرا كانت الرغبة في تجاوز الخارطة السياسية التقليدية هي الغاية من منطلق أن هذه الخارطة هي التي وقفت كعائق كبير أمام التعبير الشعبي المكبوت لسنوات. فهل جاء الحراك بديلا عن الأحزاب؟

كان ما تبع أحداث أكتوبر 1988 من تعددية سياسية وإعلامية قد أعطى الأمل في أن تقوم خارطة سياسية جديدة تعددية معبرة بشكل أوفى عن الرؤى والطموحات المتنوعة للمجتمع وأن يكون التدافع السياسي سببا لتغيير جذري لأساليب الحكامة والتواصل السياسي من خلال عشرات الأحزاب السياسية التي أنشئت والجمعيات والمنظمات الوطنية التي أسست في مختلف المجالات.

غير أن المجتمع الذي كان يستعد العام الماضي لإحياء ذكرى مرور ثلاثين سنة على دستور 23 فبراير 1989 الذي أقر التعددية الحزبية ونقل الجزائر من الأحادية السياسية إلى إمكانية الاختيار بين تيارات فكرية وسياسية مختلفة وأتاح لقضايا الهوية البروز على السطح وإبراز مطالبها على الملأ، وجد أمامه الخيبة واليأس واستخلص أن ما بني على مدى ثلاثين سنة من حياة سياسية تعددية مجرد سراب أمام وهن الطبقة السياسية، فكانت انتفاضة 22 فبراير 2019 بمثابة البيان رقم واحد ضمن “عملية انقلابية شعبية” لم تكتف برفض استمرار النظام البوتفليقي فحسب بل تعدت ذلك إلى رفض كل الطبقة السياسية جملة وتفصيلا.

إرث ثقيل

ويأتي هذا الموقف الراديكالي الرافض تجاه الأحزاب السياسية، بما فيها تلك التي تدعي المعارضة، من منطلق أنها تواطأت كلها مع النظام القائم بشكل أو بآخر وتعاطت معه بالقدر الذي أعطاه في كل مرة نفسا للبقاء بل أعادت على مستوى هياكلها الداخلية وطرق تسييرها للشأن العام وطنيا ومحليا الذهنيات ذاتها التي ميزت النظام، فضلا عن أن هذه الأحزاب السياسية ظلت تنخرط في الاستحقاقات السياسية ضمن أجندات النظام ورزنامته الانتخابية وبعضها ظل يشارك في الحكومات المتعاقبة بالرغم من أنها في كل مرة تصرخ متهمة النظام ذاته بتزوير الانتخابات وغلق المجال السياسي والإعلامي.

غير أن الحراك الشعبي، وإن دك حصون الطبقة السياسية التقليدية، إلا أنه لم يكن له يوما أن يصبح البديل السياسي للوضع القائم، بل اكتفى وإلى يومنا هذا بدور الضمير المراقب والضابط لمسار الأحداث والظل الذي يخيم على كل مسارات التحول القائمة، سواء تلك التي تلجأ إليها السلطة بمحض إرادتها أو تلك التي ترغم على الإقدام عليها بفعل الضغط الذي يمارسه هذا الحراك وطول النفس الذي يتمتع به.

تحريك الأحزاب وتحزيب الحراك

أمام الموجة الشعبية العارمة الرافضة والغاضبة التي مثلها الحراك كان على الأحزاب السياسية أن تجد لنفسها مخرجا، فقد دخلت أحزاب الموالاة مساكنها مختبئة في انتظار مرور العاصفة بعد أن أدخل قادتها السجون بتهم متعلقة بالفساد وتضعضعت هياكلها القاعدية وتاهت بوصلتها قبل أن تستفيق من سباتها وتجد نفسها كالعادة مضطرة للانخراط في المسار السياسي الذي تبنته قيادة الجيش بالذهاب إلى انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الماضي وهي الانتخابات التي دعمت قياداتها مرشحا نال المرتبة الرابعة وهو ما شكل ضربة قاصمة لها من الناحية السياسية، أبعدتها عن رسم معالم المرحلة المقبلة.

أما “أحزاب المعارضة” فقد بدأت من الساعات الأولى لاندلاع الحراك تبحث لها عن مخرج سياسي مشرف يحفظ ماء الوجه غير أن تخبطها وتناقضاتها وعدم قدرتها على تدارك تسارع الأحداث لاسيما بعد أخذ قيادة الجيش زمام المبادرة السياسية، جعل كل محاولات إيجاد ذلك المخرج تبوء بالفشل وهو الفشل الذي دعمه عدم قدرتها على الانصهار في الحراك ككيانات حزبية بالرغم من أن الكثير من مناضليها ظلوا متواجدين في الشوارع والساحات وغالبا ما اعتبر تواجد القيادات الحزبية ضمن الحراك بمثابة محاولة السطو على الهبة الشعبية واستغلالها والتحكم فيها.

ومع ذلك حاولت أحزاب المعارضة التعامل مع الأزمة السياسية التي ولدها ذهاب الرئيس السابق وعقدت عشرات اللقاءات وأصدرت العديد من المبادرات السياسية لاسيما مبادرة ندوة عين بنيان التي توجت بأرضية سياسية للخروج من الأزمة عن طريق العودة إلى المسار الانتخابي وفق قواعد لعبة جديدة، وقد ضمت هذه المبادرة جل “الأحزاب الإسلامية” وبعض “الأحزاب الوطنية” وشخصيات وجمعيات “المجتمع المدني” يضاف إليها مبادرة عقد البديل الديمقراطي الذي ضم أحزابا لم تشارك في بلورة أرضية عين بنيان وهي أحزاب يسارية راديكالية طالبت بتغيير جذري ضمن مسار تأسيسي قبل الذهاب إلى المسار الانتخابي.

لكن السلطة التي وجهت لها هذه المبادرات فضلت تبني خارطة طريق، لا شرقية ولا غربية، بحيث أنشأت لجنة للحوار وبعدها سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات دون استشارة هذه الأحزاب بما فيها تلك التي زكت مسعى الانتخابات الرئاسية بعد أن عادت من بعيد وتخلت عن مواقفها السابقة المطالبة بمرحلة انتقالية وبهذا تفرق جمعها بين مشارك ومقاطع وملتزم الصمت بينما ارتأت أحزاب “البديل الديمقراطي” أن الطريق الأسلم لها هو محاولة الانخراط في الحراك وتنشيط جانب منه وهو ما ولد جولات من التوتر بين الحراك وقيادة الجيش وعلى رأسها رئيس الأركان السابق الراحل احمد قايد صالح الذي دخل في معركة حامية مع هذا التيار ذهبت إلى حد اتهام هذا الأخير بالتواطؤ مع “العصابة” وخدمة أجندات أجنبية بينما استنكر عليه الآخر إقحام الجيش في السياسة.

لم تكن العلاقة بين الحراك والأحزاب علاقة تعايش طبيعي في كل الحالات إذ غالبا ما ولدت محاولات الاحتكاك بين الطرفين توترات، فلا محاولات تذكية روح الحراك في الأحزاب نجحت ولا محاولات انصهار هذه الأخيرة في الحراك مرت بسلام. والسبب واضح وبسيط وهو أن الأحزاب والحراك ليسوا من طبيعة واحدة فالأحزاب السياسية هي برامج وتكتلات سياسية هدفها النضال والوصول إلى السلطة بينما الحراك فهو وعاء للوعي الجمعي والضبط السياسي والأخلاقي للحياة السياسية ولاسيما للسلوكات السياسية للسلطة.

احسن خلاص