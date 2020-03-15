بقلم: يسين بوغازي

بات الحراك لعبة خطيرة ! إذ أنتقل ما فضاء نضالي بأهازيج عنفوان ثوري و غضب وطني رائعين ، الى فضاء قد يغدو بؤرة ملائمة جدا لتفشي وباء قاتل لم يأخذه أغلب الحراكيين على محامل الجدّ !

فلا يعقل أن تغلق جميع الفضاءات الاهلية تلك التي كانت منذ ايام فقط عامرة بحيوية الناس في مدن العالم الاشهر ، فتغدو فجأة خاوية على عروشها خوفا وتحسبا من مألات مدمرة ، لم تتكشف بعدٌ معالمها الحقيقة ! فيما شوارع الجزائر الأقل امكانيات صحية مقارنة ببقية تلك البلدان ما تزال تحت فيض مسيرات هوجاء ، بل ان الحراك نفسه لطالما رفع مشارعاته لضعف الإمكانيات والفشل ؟ لكنه يتنادى الى مواصلة خروجه الاسبوعي الى شوارع في غياب كامل لأدني احتياطات السلامة الصحية ، وإن كانت لا تعني شيئا في شوارع مفتوحة بين اشخاص لا يعرف احدهم الآخر عن سلامته الصحية ؟سوى ان حراكا زاخرا بالوطنية قد جمعهم ! مما قد يجعل لا سمح الله تفشي العدوى اعظم مما يتصور الحراكيين انفسهم.

ان الدين ربما يفكرون عن جهالة ان هذه الافكار المٌنادية بضرورة إيقاف التظاهر الحراكي الى ما بعد تجلي حقائق العدوي الفيروس القاتل ، بانها مجرد مؤامرة ضد الحراك ، فهم واهمون ! بل هي قمة جهل مركب جعل من كل شيء مؤامرة ، وهؤلاء انفسهم يسقطون بهذه المعاني في بوتقة واحدة كانوا منذ عاما تقريبا يتهمون نظاما بوتفليقيا انه يختلق افكارا وهمية عن مؤامرة غير موجودة ؟ فإذ بهم يسقطوا فيما كانوا يستنكرون !

بات الحراك عندي، لعبة خطيرة جدا ! بل ربما قد تستغل في اضرارِ بلحمةِ وطنية عندما يصير الحراك والحراكيين مطية فيروسا قاتلا على الانتشار عموديا وأفقيا !لأن من يخرجون هم جميع الطبقات الاجتماعية من الفقير الى الغني ،الى ما دون ذلك من طبقات مجتمعنا الذي رفع حراك رائعا عاليا وما يزال سيرفعه دائما.

قد يقال اني فرد من عصابة تريد ايقاف الحراك ؟وقد يقال الابشع ،لكن العاقل هو ذاك الذي يستوقفه الخطر الداهم حين يعلم به ،ولأن مصلحة عليا بمنطق الثورية والحراكين تسبق جميع المصالح الاخرى ،وربما الحراك في شهور الكورونا هذه يبدو انه اضحى مصلحة اخرى خارج المصلحة العليا التي تريد سلامة صحية للجزائريين جميعا حراكيين وما دونهم ،على الاقل كي نظهر امام العالم اننا نملك عقول تفكر كبقية الناس.