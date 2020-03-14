الحراك بين مطرقة الكورونا وسندان النظام

بقلم: احسن خلاص

التطورات الأخيرة المتعلقة بدخول فيروس كورونا على خط الأزمة الجزائرية لتضاف إلى مواقف السلطة التي عبر عنها أعضاء الحكومة مؤخرا، وضعت المسيرات الشعبية في على محك اختبار حقيقي إذ تطرح إشكالا حيويا ذا صلة بعلاقة مدى احتلال أكبر حيز من الفضاء العمومي بتحقيق ميزان القوة الضروري لدفع القوى المحافظة في السلطة وخارجها إلى التغيير المنشود.

كانت هذه المعادلة قائمة منذ زمن طويل وشكلت ميدان معركة وتزاحم بين السلطة والمعارضة المتشكلة من أحزاب معتمدة أو من ناشطين سياسيين غير منظمين. وكانت معركة احتلال الفضاء العام أحد المعارك الضارية بين السلطة والمعارضة ولا تزال إلى يومنا هذا وهو ما يفسر الهواجس التي انتابت الآلاف من المشاركين في مسيرات الجمعة والثلاثاء خاصة من خطر أن يحقق كورونا ما ترددت بشأنه السلطة أو عجزت عنه بدفعهم إلى الانسحاب مما يعتبرونه مكسبا تاريخيا لحراك 22 فبراير 2019 وهو القدرة استغلال الشارع والساحات العمومية للتعبير عن رفض الوضع القائم والمستقبل الذي يصبون إليه لاسيما وأن الفضاء الإعلامي لا يزال غير مفتوح بكامل الحرية المطلوبة أمام مختلف أشكال التعبير التي يحتويها الشارع بصدره الرحب، يضاف إلى ذلك أن فتح القاعات العمومية للتجمعات والندوات والنقاشات لا يزل مرتبطا بالترخيص الذي تتولاه الإدارة المحلية وفق ضوابط صارمة لا تسمح بها إلا في الحالات النادرة ولا تفرق الإدارة في منع التجمعات الرسمية بين التنظيمات المعتمدة وغير المعتمدة.

ويوفر الشارع، في الحقيقة، فضاء أرحب لا يمكن الاستغناء عنه حتى ولو فتحت الفضاءات الأخرى من إعلام وقاعات عمومية ففضلا عن سعته وقدرته على احتواء أكبر عدد ممكن من الأفراد فهو يتيح هامشا واسعا من الحرية وفسحة أكبر للتعدد والاختلاف وفرصة أعظم للاحتكاك والنقاش الذي قد يصل أحيانا إلى الجدل الذي يلغي المسافات وينشئ علاقات أفقية متميزة تمكن المشاركين من التقارب. لذا نجد أن الشارع والساحات العمومية تظل قناة تعبير متميزة ومفضلة حتى في البلدان العريقة في الممارسة الديمقراطية حيث تفتح للتعبير جميع القنوات الإعلامية وغيرها. وحتى المسؤولين السياسيين في هذه البلدان، بالرغم مما يملكون من إمكانية مخاطبة المواطنين من برجهم العاجي إلا أنهم يجدون أحيانا أنه من الفعالية السياسية أن ينزل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة إلى الشارع ليلتقي بالمتظاهرين.

لقد اكتشف الجميع سلطة ومعارضة ومواطنين عاديين ما للفضاء العام من أهمية في التحولات التي يعرفها البلد في وقت تعطلت فيه جميع المؤسسات وصدت فيه كل الأبواب حتى أمام الراغبين في التغيير من داخل السلطة نفسها وقد وجد هؤلاء في احتلال الحراك الشعبي الشارع عامل تحرير من قبضة العصبة التي ظلت تتمسك بالاستمرارية لذا تفطنت هذه الجهات إلى أن مسايرة الشارع هي السبيل الأوحد الذي يؤدي إلى خلق وضع جديد بديل عن الانسداد الحاصل قبل فبراير من العام الماضي وهو ما جعل أحد المستفيدين من ذلك المنعرج وهو الرئيس تبون يعتبره حراكا مباركا منقذا للدولة من الانهيار على حد تعبيره.

لقد استضافت الساحات والشوارع الملايين من الجزائريين لما يقرب من 56 أسبوعا وإذا ما اعتبرنا أن معدل احتلال الفضاء لا يقل عن 10 ساعات موزعة على يومي الثلاثاء والجمعة فإننا نستطيع بعملية حسابية أن نستخلص أن عدد أيام الحراك لا تتعدى 24 يوما موزعة على طول السنة. وبالرغم من إعاقة وصول مواطنين من ولايات أخرى إلى مدينة الجزائر فإن هذه الاخيرة تعتبر الفضاء المفضل لأن يجتمع فيه الكثير من المتظاهرين قبل أن تأتي شوارع المدن الكبرى الأخرى.

وثمة معركة أخرى لا تقل أهمية عن معركة احتلال الفضاء، تكمن في معركة العدد إذ كثيرا من ينظر إلى تقدم الحراك أو تراجعه من هذا المنظور حيث ترسل مواقع التواصل الاجتماعي صورا معبرة عن الأعداد الهائلة للمتظاهرين خلافا لما يقدمه الإعلام التقليدي الذي نزع الكثير منه في الأسابيع الأخيرة إلى مقاطعة المسيرات أو عمد إلى التهوين من ضخامة عدد المشاركين. ويقال إن السلطة نجحت بجر الحراك إلى هذه المعارك الهامشية إلى حد كبير في تقليص أهمية الحراك إلى معركة مواقع وأعداد وسعي إلى تحرير المعتقلين بدل أن ينصب على تطوير تعابير جديدة وأفكار بديلة.

غير أن الوضعية الجديدة التي نشأت عن انتشار فيروس كورونا قد تحول ما كان عامل فك للانسداد وتحرير للشعب وفضاء للتعبير الحر إلى شبح بدأ التحذير منه من أشد المتحمسين لمواصلة الحراك وهو ما جعل “الحراكيين” في حيرة من أمرهم لاسيما وأن هذه التحذيرات تزامنت مع دعوة السلطة عن طريق الوزير الأول ووزير الداخلية المتظاهرين إلى إخلاء الشوارع لفك الانسداد السياسي بالالتفاف حول برنامج الرئيس الجديد، وهي الدعوة التي لم تجددها السلطة رسميا هذه المرة حتى بعد أن أغلقت المؤسسات التعليمية وقد تغلق فضاءات أخرى فهل تنتظر أن تأتي المبادرة من المتظاهرين أنفسهم امتثالا لضرورة الحفاظ على الصحة العمومية الذي يعتبر بذاته مقصدا من مقاصد الحراك؟

لاشك أن تطور انتشار الفيروس من شأنه أن يحسم الموقف بأن يتوقف المتظاهرون لأخذ نفس للتفكير في أساليب جديدة للضغط في اتجاه التغيير أم يواصلوا تحدي السلطة والكورونا معا.