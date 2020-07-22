الحرائق تتلف أزيد من 561 هكتار من الغابات

كشف جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، التابع للحماية المدنية، أمس، عن إخماد 45 حريقا من مختلف الغطاء النباتي، خلال 24 ساعة الأخيرة وأفاد بيان لذات المصالح، عن تسجيل 31 حريق غابة، 06 حرائق منها في أدغال ، 05 حرائق في أحراش، وثلاثة أخرى في المحاصيل الزراعية، أدت إلى إتلاف 292.5 هكتار من الغابات ، 179 هكتار من الأدغال ، 90هكتارات من الحشائش، 540 حزمة تبن ، 3736 شجرة مثمرة و10 نخلات كما أوضح البيان، أن التدخل السريع مكن من إخماد الحرائق المشتعلة، ومنع انتشارها إلى المساحات النباتية المجاورة.

مريم خميسة