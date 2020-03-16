الحجر الصحي على المدن الموبوءة وارد

أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بـ”منع التجمعات”، يعني وضع قوانين تعاقب المخالفين لذلك، مشيرا إلى إمكانية تقييد تنقلات الأشخاص، بصفة مؤقتة، مستقبلا.

وأكد بن بوزيد، في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، أن الوضعية الحالية لانتشار فيروس كورونا بالجزائر، مستقرة لحد الساعة، داعيا بالمناسبة، جميع المواطنين خاصة منهم الأطفال والمسنين للبقاء في منازلهم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا.

الأرقام المسجلة منخفضة ولكنها مقلقة

كما أضاف الوزير: “لا نتوقع أن نسجل أعدادا مثل المسجلة في الدول الأوروبية بخصوص عدد الإصابات والوفيات، لكن تسجيل إصابة 54 مع أربع وفيات، عبر ثمانية ولايات، وهو “عدد يبقى، حسبه، منخفضا ولكنه مقلق”، منوها بالمناسبة، أنه من الممكن إشراك أصحاب العيادات الخاصة، في مواجهة الوباء إذا تطلب الأمر ذلك، حيث أن بعض أصحاب العيادات الخاصة حسبه، قد اتصلوا بالوزارة، لوضع تجهيزاتهم في خدمتها للتصدي للفيروس.

وذكر ذات المتحدث، في نفس السياق، أن هناك كمية كافية من الكمامات، بعدما طالب بإحصاء دقيق للكمية الموجودة في كل المستشفيات، إلى جانب أنه اجتمع بمنتجي الأقنعة، و تم منعهم من تصدير الكمامات للخارج، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم تسهيلات لهم، لإخراج المادة أولية المحجوزة في الموانئ، لاستعمالها في الإنتاج.

الحجر الصحي على المدن الموبوءة أمر وارد

في سياق منفصل، كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن إجراء فرض الحجر الصحي على المناطق، التي انتشر فيها الوباء، أمر وارد إذا تطلبت الضرورة ذلك، متمنيا عدم بلوغ هذه المرحلة من الإجراءات، مؤكدا بالمقابل، أن الجزائر اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتصدي من انتشار الفيروس، مع إمكانية اتخاذ تدابير فورية أخرى، حسب تطور الوضع، لكن الأزمة الثانية المتوقعة والخطيرة أيضا، بعد تفشي فيروس كورونا حسبه هي الهلع، مطالبا الجميع بأخذ الحيطة والحذر.

أما بخصوص احتمالية عزل مناطق معينة كالبليدة و بوفاريك، التي ظهرت بها الحالات الأولى لفيروس كورونا، أوضح الوزير أنه اللجوء إلى هذا التدبير أمر وارد، مشيرا بقوله إنه “تدبير نحتفظ به لوقت الضرورة، لكننا لا نرغب في تنفيذه لأننا نأمل في ألا يتدهور الوضع”، قبل أن يذكر في نفس السياق، بتخصيص “أزيد من 400 سرير إنعاش”، حاثا بالمناسبة، مؤسسات الصحة التابعة للقطاعين العمومي والخاص على “مواجهة المرض وتقليل خطر انتشاره”.

الحراكيون مدعوون لتعليق الحراك مؤقتا خدمة للمصلحة العامة

من جهة أخرى، دعا وزير الصحة، الحراكيين إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية و تعليق الحراك مؤقتا، لأن الاستمرار في الحراك الشعبي يعد أمرا خطيرا من الناحية العلمية، لأنه متعلق بتجمع يسهل انتشار هذا الفيروس الجديد، مضيفا أنه بغض النظر عن المطالب الشعبية التي أحترمها، يبقى الحراك قبل كل شيء تجمعا لأشخاص، قد يتواجد في أوساطهم من يحمل فيروس كورونا، مما قد ينقل العدوى للبقية.

وبخصوص تحاليل الكشف عن الإصابة، شدد بن بوزيد بأن الأطباء هم المعنيون بتحديد الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للفحوصات، وكشف في هذا السياق أن التحاليل توجه لمعهد باستور، ليتم الإعلان عنها بعد مرور 3 ساعات، وأنه على اتصال دائم به، للإطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالإصابات و الفيروس بصفة عامة، مشيرا في فيديو نشره عبر الفيسبوك، أن الشخص الذي لا تكون لديه علاقة مباشرة بالمصابين بالفيروس أو يتواجد بالمنقطة التي ينتشر بها الفيروس لا يحتاج لإجراء التحاليل.

مريم خميسة