الحارس موساوي يلتحق رسميا بشباب بلوزداد

ج.ن

أعلن فريق شباب بلوزداد اليوم الإثنين، عن تعاقده مع الحارس السابق لنادي بارادو، توفيق موساوي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت إدارة ةالنادي البلوزدادي، عن إمضاء الحارس موساوي، على عقد يربطه بالفريق لمدة ثلاثة سنوات.

وكشفت مصادر من بلوزداد أن صاحب 29 ربيعا، سيتقاضى أجرة بقيمة 200 مليون شهريا، في حين تكفل الحارس بشراء ورقة تسريحه من فريقه أتليتيك بارادو. وكان موساوي ضمن اهتمامات العديد من الأندية أبرزها مولودية الجزائر، غير أنه فضل الانضمام إلى الشباب بالرغم من تواجد الحارس قايا مرباح.

وتعد هذه الصفقة الرابعة التي يضمنها فريق شباب بلوزداد، هذا الصيف، تحسبا للموسم الكروي الجديد.