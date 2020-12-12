الحارس أوكيجة يعود للمنافسة اليوم ويريح بلماضي

ج.ن

تماثل حارس المرمى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة للشفاء من إصابة له في الرّكبة، وبات جاهزا لِخوض مباراة فريقه ماتز والمضيف نادي ستراسبورغ.

وتُجرى المباراة بعد ظهر اليوم الأحد، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر الدوري الفرنسي.

وأعلن التقني فريديريك أنتونيني مدرب فريق ماتز مساء أمس السبت، عن قائمة تضمّ 20 لاعبا معنيا بِمواجهة ستراسبورغ، يوجد بينهم حامي العرين ألكسندر أوكيجة، وأيضا زميله الدولي الجزائري ومتوسط الميدان فريد بولحية.

ولعب ألكسندر أوكيجة – البالغ من العمر 32 سنة – ثالث مباراة دولية له مع “الخضر”، ضد نيجيريا. منذ استلامه دعوة جمال بلماضي في سبتمبر 2018.

وخاض أوكيجة مقابلاته الثلاث ضد: تونس ونيجيريا في 90 دقيقة، والكونغو الديموقراطية في الشوط الثاني، بِدون أن تهتزّ شباكه ولو مرّة واحدة. حيث فاز “محاربو الصحراء” على “نسور قرطاج” و”النّسور الممتازة” بِالنتيجة ذاتها (1-0)، وتعادلوا مع “الفهود” بِحصّة (1-1)، وهنا سجّل المُنافس الكونغولي هدفه في الشوط الأوّل، وفي مرمى الحارس عز الدين دوخة، بينما دخل أوكيجة بديلا في الشوط الثاني.

وأبصر ألكسندر أوكيجة النور بِمدينة نوفير بِالوسط الفرنسي صيف 1988، من أمّ تنتمي إلى هذا البلد الأوروبي، وأب جزائري من ولاية تيزي وزو، مُهاجر ومُقيم بِفرنسا.

واستهلّ أوكيجة مشواره الكروي في مدرسة نادي شاتورو الفرنسي، قبل أن يرتدي في فئة الأكابر ألوان أندية تنتمي إلى هذا البلد، أبرزها ليل وستراسبورغ وماتز، كما خاض تجربة احترافية قصيرة بِبلجيكا.

ويحوز ألكسندر أوكيجة قدرات بدنية مُعتبرة، تُناسب منصب حارس المرمى، بِطول 1.84م ووزن 79 كلغ.