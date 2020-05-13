الجيش يضبط أزيد من 1 طن من الكيف المعالج بالمنطقة الحدودية ببشار

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس، كمية ضخمة من الكيف المعالج، تقدر بـ 1 طن و7 قناطير و72 كلغ، بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن العملية التي تمت في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة قصد إحباط محاولات الاتجار بالمخدرات ببلادنا، تأتي هذه العملية النوعية لتُضاف إلى تلك التي مكنت في نفس اليوم وبنفس المنطقة من ضبط 5 قناطير و60 كيلوغرام من نفس المادة، لترتفع حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها يوم أمس إلى2 طن و3 قناطير و32 كيلوغرام.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من وهران وسيدي بلعباس، ثمانية 8 تجار مخدرات بحوزتهم 30 كيلوغرام من الكيف المعالج.