“الجيش رهن إشارة تبون لمواجهة كورونا”

كشف رئيس حزب التحالف الشعبي النوفمبري، العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي شريف،أمس، أن الجيش الوطني يبقى مجابه، وعلى أهبة الاستعداد لأي تعليمات أو توجيهات، من رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتدخل وتقديم الدعم، معتبرا بالمناسبة، أنه في حال إعلان حالة الطوارئ، سيتم تسخير إمكانيات الجيش الصحية، ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة، إلى جانب لعب دور الشرطي في المدن، إذا اقتضت الضرورة أن لا يخرج المواطنون من بيوتهم، إلى جانب طبعا مرافقة وتسهيل مهمة المؤسسات والمراكز الاستشفائية، في التصدي لفيروس كورونا.

من جهته، نفى الخبير الأمني في تصريح خص به جريدة “الوسط”، الشائعات المتداولة، حول تسجيل حالات إصابة كثيرة، بوباء كوفيد-19، في صفوف الجيش، غير معلن عنها، قائلا: أنها شائعات لا أساس لها من صحة، لأن المؤسسة العسكرية معروفة بصرامتها، في المجال الصحي الوقائي، وبالتالي من غير الممكن تسجيل أرقام مهولة، في هذا الخصوص، مع العلم أن فيروس كورونا، يعتبر خطير على فئة كبار السن، ومن يعانون أمراض مزمنة، مؤكدا في ذات السياق، أنه أمر مستبعد، وحتى وان وجدت حالات إصابة فهي نادرة، لأن الجيش الوطني الشعبي، أغلبيتهم من الشباب، وكلهم يتمتعون بصحة جيدة، ولياقة بدنية عالية جدا، ومنه مثل هذه الشائعات تبقى عبارة عن دعايات مغرضة، لا غير.

وأفصح ذات المتحدث، خلال حديثه مع “الوسط”، أنه مهما طالت أزمة الجزائر، جراء تفشي فيروس كورونا، فان الجيش الوطني، لن يحيد عن القيام بمهامه الاعتيادية، ولن يتراجع عنها، خصوصا فيما يتعلق بحماية الحدود، ومحاربة الإرهاب، سواء تعلق الأمر بـكورونا أو غيرها.

كما دعا العقيد المتقاعد، العربي شريف، كل المواطنين سواء كانوا مناضلين سياسيين، أو إداريين أو مدنيين، أن يتجندوا يدا في يد، من أجل الوقوف ومواجهة هذه الجائحة، المتمثلة في الوباء العالمي كورونا، مشيرا بالمقابل، إلى ضرورة الالتزام بحماية أرواح الجزائريين، بكل ما نملكه من وسائل، بالإضافة إلى الإيمان والتوعية والتحسيس، باعتبارنا أما جائحة خطيرة تعصف بالوطن، وعلى الجميع أن يتحد، مع توخي الحيطة والحذر.

مريم خميسة