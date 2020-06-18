الجيش الوطني الشعبي يضبط أزيد من 4 قناطير من الكيف المعالجة بالنعامة

ضبط حراس الحدود، كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بأربعة (04) قناطير و(32) كيلوغراما، إثر دورية بحث وتفتيش قرب بلدية صفيصيفة، دائرة عين الصفراء، ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية.

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات منفصلة بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت/ن.ع.2 وقسنطينة وبرج بوعريريج/ن.ع.5، عشرة (10) تجار مخدرات وضبطت (82.5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(9841) قرص مهلوس، في حين تم توقيف مهرب (01) بحوزته (89400) قرص من مختلف الأدوية بورڨلة/ن.ع.4.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 وجانت/ن.ع.4، (48) شخصا وضبطت شاحنتين (02) وثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و(230) طن من المواد الغذائية و(3800) لتر من الوقود و(12,5) طن من مادة الإسمنت الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى (143) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب و(13) مولد كهربائي و(14) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن ومعدات تفجير تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.