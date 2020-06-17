الجيش الوطني الشعبي ..العمق الاستراتيجي للدولة

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي وكاتب صحفي

أن الالتفاف حول الجيش الوطني الشعبي في هذا الظرف الدقيق والحساس واجب وطني ومسؤولية تاريخية تقع على عاتق الجميع أحزابا ومنظمات وفواعل لها دورها وإيقاعها في الساحة الوطنية ودون مجاملة لأداء لقد ساهم الجيش الوطني الشعبي في دعم حق الشعب في اختياراته وقناعاته الحرة لتأسيس عهد جديد للدولة فكان الحامي على رأسه القائد الأسبق لأركان الجيش الوطني الشعبي الفريق ” أحمد قايد صالح ” رحمة الله عليه للحراك الشعبي السلمي الراقي ولمطالبه المشروعة وقد عزز دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الطابع السلمي للتعاطي مع النضال الراقي للشعب الذي ينشد بناء الدولة الجديدة في تأسيس مسار متوازن مهد للعملية الانتخابية وانتخاب رئيس للجمهورية والانطلاق في مسارات جديدة للدولة الجزائرية .

المؤسسة العسكرية مركز الأمن القومي

إن الجيش الوطني الشعبي يعتبر المرتكز الأساس للأمن القومي الاستراتيجي فالمؤسسة التي تضطلع بمسؤولياتها الوطنية وتمارس دورها الدستوري يجب أن تكون صمام الأمان للبلاد ولن نسمح مهما كانت الظروف باستهداف قيم ومبادئ ومكاسب الجيش الوطني الشعبي سلسل جيش التحرير فالمؤسسة العسكرية حققت على مدار سنوات مكاسب في غاية الأهمية فعلى المستوى الاستراتيجي تحيل العديد من التقارير الإعلامية الجيش الوطني الشعبي إلى مصاف جيوش العالم الأكثر جاهزية للقتال والتدخل ويبدو أنها هذا التنصيف وغيره من الأداءات النوعية يزعج المتربصين وأعداء الداخل والخارج والباحثين عن الاصطياد في المياه العكرة غير أن الوعي الشعبي إن صح التوصيف بثقل وأهمية المؤسسة العسكرية في بنيان الدولة الجزائرية ترسخ كثيرا خلال الفترات الأخيرة وعلاقة الشعب بقواته المسلحة علاقة قوية وطيدة إستراتيجية عميقة ولا يمكن لأي متربص وعدو مهما كانت صفته وموقعه أن يستهدف هذه العلاقة الوطنية القوية التي تمتد للأعماق فالشعب الجزائري يدرك تماما أن جيشه هو أمنه وهو البعد الاستراتيجي للدولة ولا يمكن على الإطلاق أن تنجح أي مخططات للتشويش على هذه المؤسسة القوية التي تضمن اليوم امن البلاد واستقرار الوطن.

التفاف الشعب حول الجيش خيار وطني

إن التفاف الشعب حول قواته المسلحة خيار وطني أصيل وراقي فالجيش الوطني الشعبي جنوه وضباطه من أبناء هذا الشعب والعلاقة القوية بالانتماء للقوات المسلحة هي علاقة عميقة راسخة في وجدان الشعب الجزائري ولن تتغير وانطلاقا من هذا فان من أهم قيم الوحدة الوطنية العميقة الأصيلة دعم الشعب والتفافه حول الجيش الوطني الشعبي وهذا واجب وطني يجب أن يكون خيارا استراتجيا وقد أبان أداء المؤسسة العسكرية في إدارة اعقد وأصعب أزمة واجهت البلاد والحفاظ على الطابع السلمي للحراك الشعبي وحمايته في تأكيد هذا البعد الوطني العميق للمؤسسة العسكرية وفي دعم خيارات الشعب الذي أكد أن “الجيش والشعب خاوة ” وأكد أيضا على عمق هذه العلاقة القوية الأصيلة منذ بداية الحراك الشعبي الراقي إلى غاية اليوم أين تواصل المؤسسة العسكرية دورها الوطني الأصيل والهام في هذه المرحلة الدقيقة باحترافية نوعية قل نظيرها وبدور وطني تاريخي سيبقى راسخا في وجدان الذاكرة الوطنية التي ستحفظ للجيش الوطني الشعبي جيش الشعب مواقفه الخالدة في دعم الخيارات الشعبية وفي الحفاظ على سيادة الدولة وأمنها الاستراتيجي

مخططات التشويش أطرافها معروفة

والواضح أن العديد من المخططات العدوانية التي تريد الخير للجزائر ولا لشعبها وتستهدف مؤسسات الدولة الإستراتيجية معروفة فهي تريد أن تبقى الجزائر شعبا وقيادة في ظرف الاحتقان والاختلاف وتريد نشر أطروحات التفرقة والتشكيك في مصداقية وقدرات مؤسسات الدولة الدستورية والعديد من الحوادث التي وقعت مؤخرا وأريد بها استهداف الدولة الجزائرية كشفت النوايا الخبيثة للمتربصين والأعداء الذي يزعجهم استقرار الجزائر ونجاح نموذج راقي للنضال الشعبي من أجل التغيير لكن ولله الحمد القيادة السياسية تدرك تماما هذا المخطط الخبيث وتواجه برؤية عميقة وبرد صارم يؤكد قوة الدولة الجزائري اليوم أكثر من أي وقت مضى وتحيل هذه المخططات إلى الأمر الواقع والى مشهد للعلاقات الدولية والإقليمية تطرح فيه الجزائر الآن تصورا مغايرا تماما في المنطقة وعلى من يشعر بالانزعاج وخسارة مصالحه الحيوية التكيف مع الوضع الجديد .

الجيش الوطني الشعبي درع الوطن وسيفه

ان ما يعزز الثقة الشعبية في المؤسسة العسكرية وفي نبل عطائها ودورها الوطني الراقي هو مدى جاهزية قواتنا المسلحة وقدرتها على صد أي مخطط عدواني خبيث يريد النيل من الجزائر والتشويش على مسارات جديدة للانطلاق والبناء وقد أبانت مختلف التجارب النموذجية لقواتنا المسلحة وجاهزية مختلف الفروع والقوات في مواجهة أي تحديات أمنية في المنطقة عن ثقة عالية للشعب في قواته المسلحة وفي قدرتها على ضمان الاستقرار الأمن في الداخل والخارج وفي ردع من تسول له نفسه استهداف البلاد ونحن ندعم هذا الأداء النوعي ونؤكد أن سليل جيش التحرير الوطني لن يكون إلا جيشا يحفظ امن البلاد ويصون العهد ويقوي العزائم لبناء الدولة الجديدة التي ضحى من اجلها الشهداء ولن يستطيع المتربصون والحاقدون الذين في قلوبهم مرض النيل من الوطن القوي بمؤسساته ورجاله والحريص على التوافق والانسجام والوحدة الوطنية في ظرف حساس ومحطة تاريخية فاصلة نبني على أساسها جزائر قوية مزدهرة آمنة منتصرة .