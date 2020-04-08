الجيش الشعبي الوطني على أشد الاستعداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا

كشف اللواء الدكتور عبد القادر بن جلول المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، في حوار نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني ، أنّ الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا على مستوى الوحدات والهياكل الصحية التابعة للجيش الشعبي الوطني.

وأوضح المدير المركزي ،أنه تم توفير الكاشفات الحرارية عن بعد على مستوى جميع الوحدات والمستشفيات العسكرية بالإضافة إلى وضع كاميرات حرارية وهذا بهدف التعرف على كل شخص قد تكون درجة حرارة جسمه مرتفعة. وأكد اللواء أن هذه التجهيزات المتواجدة أساسا في المداخل تكشف كل شخص درجة حرارته مرتفعة، حيث يتم على الفور عزله وإجراء الفحوصات الضرورية للتأكد م