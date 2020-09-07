الجيش الجزائري في المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة عربيا و28 عالميا

صنف موقع “غلوبال فاير باور” الجيش الجزائري في المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا والثالثة عربيا والـ28 عالميا.

وأفادت مجلة الجيش في عددها الأخير، أن تقييم وتصنيف وترتيب جيوش العالم وقوتها لا يقاس بعدد جنودها وحجم عتادها العسكري.

وأوضحت مجلة الجيش أن ميزانية الدفاع والخبرة القتالية وحجم الصناعات العسكرية الموجودة في الدولة هي التي تحكم التصنيف.

كما ان المستوى التدريبي للجيش وقدراته المسلحة ووفرة الأسلحة والمعدات المتطورة ومدى اعتماد جيوش الدولة على الأنظمة الالكترونية تتحكم بالتصنيف.

وأضافت مجلة الجيش لمعايير التصنيف، الروح المعنوية للقوات المقاتلة ووجود قوات شبه عسكرية أو شبه نظامية تعمل على تأمين الأهداف.

بالإضافة الى العقيدة العسكرية للدولة والتفرغ للمهام العسكرية ودعم الخدمات القتالية، والأسلحة الحديثة المتطورة التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

واستنادا إلى “غلوبال باور فاير” كعينة لقياس قوة الجيوش، فإن هذا الأخير يعتمد على ما يزيد عن 55 عاملا.

ولا يقتصر تصنيفه على إجمالي عدد الأسلحة لدى الدولة بل يقوم على تحليل حالة تنوع السلاح وتطور التكنولوجيا العسكرية المفعلة.

ويقيم عامل القوة لديه الى القوة العاملة، القوة الجوية، القوة البحرية، القوة البرية، القدرات المالية والموارد الطبيعية، القدرات اللوجيستية والجغرافيا.

كما يضع القائمون على الترتيب في الاعتبار أيضا حالة البنية التحتية للدولة وكذا الإمكانيات الاقتصادية والمالية لها والعوامل الديمغرافية.