“الجوية الفرنسية” تقدم عروضا “مغرية” لرحلات الجزائر .. تذكرة جويلية بـ 59 أورو

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، عن عروض تنافسية على رحلاتها الرابطة بين باريس والجزائر، حيث ستوفر تذاكر بدء من 59 أورو لرحلات شهر جويلية المقبل.

وقدمت الشركة الفرنسية للنقل الجوي، عروضا “مغرية” لنقل زبائنها نحو الجزائر، سيما خلال العطلة الصيفية لشهر جويلية المقبل، حيث وبعد أيام قليلة من إعادة فتح الحجوزات لشهر جوان، عرضت تذاكر بقيمة 59 أورو، لرحلة باريس-الجزائر.

ونفذت تذاكر “الجوية الفرنسية”، مباشرة بعد فتح الحجوزات على خط الجزائر – باريس، حيث تم حجزها من قبل الركاب أو سحبها من قبل شركة الطيران نفسها، وبالتالي لا تتوفر أماكن أخرى للفترة من 1 إلى 30 جوان.

وقالت “الجوية الفرنسية”، التي يفترض أن تستأنف رحلاتها العادية بدء من تاريخ 11 ماي الجاري، في بيان لها، إنه تم وضع معايير صحية جديدة لاستئناف رحلاتها، من بينها إجبارية ارتداء الكمامة الوقائية للمسافرين طيلة فترة الرحلة، وكذا التباعد الاجتماعي مع ضرورة توفير أجهزة تهوية داخل الطائرة.

من جانبها وضعت مديرية النقل الجوي الفرنسية، جملة إجراءات احترازية ضد انتشار الوباء، من بينها وضع مبيدات الفيروسات في الطائرات، تصل مدة لعشرة أيام، تجديد الهواء في المقصورة كل ثلاث دقائق بواسطة نظام مزود بفلاتر مماثلة لتلك المستخدمة في غرف العمليات التي تستخرج أصغر الفيروسات، بما في ذلك Covid-19.