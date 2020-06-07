“الجوية الجزائرية” فقدت مداخيل 900 مليون مقعد بسبب الجائحة

فقدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مداخيل 900 مليون مقعد عن كل كيلومتر، خلال مرحلة تعليق نشاط النقل الجوي بسبب جائحة “كورونا”، حسب إحصائيات الجمعية الإفريقية لشركات الطيران.

وقالت ذات الجمعية، إن شركات الطيران الإفريقية، تكبدت خسائر فادحة جراء فيروس “كورونا”، قدرتها بـ 8.1 مليار دولار، منذ تعليق الرحلات الجوية.

وذكرت أن عام 2020 كان صعبا للغاية على شركات الطيران الإفريقية، موضحة أنه فيما كانت مداخيل الشركات تقدر بـ 6.7 مليار دولار في 2019، لن تتجاوز سقف 1.7 مليار دولار في 2020، متوقعة استئناف النشاط في الثلاثي الثالث من السنة الجارية.