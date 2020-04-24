“الجوية الجزائرية”: “عودة رحلاتنا مرهونة بإعادة فتح المجال الجوي ونأمل أن تكون قبل شهر جويلية

قال الناطق الرسمي باسم شركة “الخطوط الجوية” الجزائرية، أمين أندلسي، إن الشركة مستعدة للعودة إلى الخدمة، لكن الأمر يبقى مرهونا بقرارات الدول لإعادة فتح مطاراتها وفتح المجال الجوي، الذي تم إغلاقه بسبب أزمة وباء “كورونا”.

وأوضح الناطق باسم الشركة العمومية للنقل الجوي، الجمعة، أن الشركة تأمل في استئناف نشاطها خلال شهر جويلية أو أوت على أقصى تقدير.

وكانت إدارة الشركة قد قررت، في وقت سابق، إرجاء تاريخ استئناف الرحلات الجوية إلى غاية الـ 4 من شهر ماي القادم، وأعلنت مديرية الصيانة التابعة للشركة، تمديد عطل القاعدة العمالية التابعة لها إلى غاية ذلك التاريخ ، بعدما كان من المرتقب استئناف العمل يوم الـ 19 من شهر أفريل الجاري.