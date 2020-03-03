الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات بمناسبة عيد المرأة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفيضات تصل إلى 70 بالمائة في تذاكر السفر المخصصة للنساء بمناسبة عيد المرأة.

وكشفت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، في عرض ترويجي أطلقته بمناسبة عيد المرأة، أن التخفيضات في تذاكر السفر ستكون ابتداءً من تاريخ الـ7 إلى غاية تاريخ الـ13 من شهر مارس الجاري.

وحددت الشركة فترة بيع هذه التذاكر ما بين الـ 7 إلى 12 مارس 2020، فيما أكدت أن استعمال هذه التذاكر بعد اقتناءها سوف تكون صالحة إلى غاية تاريخ الـ24 أكتوبر 2020.

كما يمكن لفائدة زبائن الجوية الجزائرية خاصة من النساء تغيير التواريخ و توقيت الرحالات و الوجهات المختارة في أي وقت.