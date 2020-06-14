الجوية الجزائرية تعرض مخططها لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي

عرضت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأحد 14 جوان، مخطط تشغيل أسطولها تحسبا لاستئناف الرحلات بعد رفع اجراءات الحجر الصحي.

وخلال ندوة صحفية على مستوى القطب التقني و التكويني للشركة تحت موضوع “البروتوكولات الواردة في مجال الصيانة فيما يخص فترة كوفيد-19 و ما بعد رفع الحجر الصحي” صرح رئيس قسم صيانة و تصليح الطائرات سعيد بولعواد أن هذا المخطط الذي تم تصميمه و تطويره من طرف خبراء و تقنيي الشركة الوطنية يتضمن عدة اجراءات تأمينية و وقائية تسمح باستئناف النشاط بعد رفع اجراءات الحجر الصحي.

في هذا الصدد, أكد ذات المسؤول أن البرنامج الذي أعدته مصالح الصيانة بالتنسيق مع القسم التجاري يكمن في سحب الحماية الخاصة المطبقة بالطائرات في حالة توقف و اطلاق الاشغال التي تنجز وفقا لدليل الطائرات و الشروع في عملية تفقد الطائرات و فحصها قبل تشغيلها.

و بخصوص حماية مقصورات الطائرة من كوفيد-19, أكد تقنيو الشركة أنه تتم تصفية هواء المقصورات من الجزيئات و البكتيريا و الفيروس بنسبة فعالية 99,99 بالمئة و هذا بفضل مصفاة عالية الجودة تجهز بها الطائرات التي تصنعها شركة بوينغ الأمريكية و ايرباص الاوروبية .