الجوية الجزائرية تدعم معهد علوم الطيران بأنظمة محاكاة

منحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نظامي محاكاة لفائدة معهد علوم الطيران و الدراسات الفضائية لجامعة البليدة, حسب بيان لشركة الطيران الوطنية نشرته
وجاء في البيان أنه في اطار تشجيع البحث العلمي منحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نظامي محاكاة للطيران B727 و B737 مع كل العتاد و قطع الغيار كدعم بيداغوجي للتكوين في معهد علوم الطيران و الدراسات الفضائية لجامعة البليدة واكد البيان ذاته ان هذه الهبة ستساهم هذه الهبة في تحكم افضل لطلبة المعهد في مجال الطيران
منحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نظامي محاكاة لفائدة معهد علوم الطيران و الدراسات الفضائية لجامعة البليدة, حسب بيان لشركة الطيران الوطنية نشرته