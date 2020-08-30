الجوية الجزائرية تدعم معهد علوم الطيران بأنظمة محاكاة

الأولىالوطني
عن الوسط الجزائرية 383

منحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نظامي محاكاة لفائدة معهد علوم الطيران و الدراسات الفضائية لجامعة البليدة, حسب بيان لشركة الطيران الوطنية نشرته
وجاء في البيان أنه في اطار تشجيع البحث العلمي منحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية نظامي محاكاة للطيران B727 و B737 مع كل العتاد و قطع الغيار كدعم بيداغوجي للتكوين في معهد علوم الطيران و الدراسات الفضائية لجامعة البليدة واكد البيان ذاته ان هذه الهبة ستساهم هذه الهبة في تحكم افضل لطلبة المعهد في مجال الطيران

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