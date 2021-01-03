الجولة السابعة من المحترف الأول..تعرف على المواجهات المنقولة على المباشر

ج.ن

كشفت رابطة الكرة المحترفة، عن تواريخ ومواقيت وملاعب مقابلات الجولة السابعة من عمر بطولة المحترف الأول.

وستُلعب مقابلات هذه الجولة في ثلاثة أيّام، مع نقل التلفزيون العمومي الجزائري لسنة لقاءات على المباشر.

وتقترح هذه الجولة عدّة مقابلات في القمة، أبرزها لقاء مولودية الجزائر والضيف فريق مولودية وهران، وقمّة الهضاب بين أهلي البرج والرّائد وفاق سطيف، و”كلاسيكو” شبيبة القبائل والضيف اتحاد العاصمة، فضلا عن مواجهة أتليتيك بارادو وشباب بلوزداد.

وفيمايلي جدول المقابلات:

الجمعة الـ 8 من جانفي 2021:

ش.قسنطينة – أ.عين مليلة (سا: 14.30). مقابلة متلفزة.

ش.سكيكدة – ش.الساورة (سا: 14.30)

ن.حسين داي – ج.الشلف (سا: 14.30). مقابلة متلفزة.

السبت الـ 9 من جانفي 2021:

أ.المدية – و.تلمسان (سا: 14.00)

أ.البرج – و.سطيف (سا: 14.30). مقابلة متلفزة.

س.غليزان – ا.بسكرة (سا: 14.30). مقابلة متلفزة.

ا.سيدي بلعباس – ن.مقرة (سا: 15.00).

الإثنين الـ 11 من جانفي 2021:

ن.بارادو – ش.بلوزداد (سا: 14.00).

ش.القبائل – ا.العاصمة (سا: 14.30). مقابلة متلفزة.

م.الجزائر – م.وهران (سا: 15.00). مقابلة متلفزة.