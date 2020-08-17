الجمعية العامة للجنة الأولمبية الجزائرية في مطلع شهر سبتمبر المقبل

ج.ن

ستنعقد الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية مطلع شهر سبتمبر المقبل، وستكون مهمة الرئيس القادم على رأس لجنة الأولمبية استكمال ما تبقى من العهدة الأولمبية التي ستمتد إلى ما بعد الألعاب الأولمبية بطوكيو-2021، ليتم بعدها تنظيم الانتخابات العامة لانتخاب رئيس جديد لولاية جديدة”.

وكان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، وافق في 12 ماي الفارط على استقالة الرئيس مصطفى براف من منصبه، وإنهاء علاقة دامت 15 سنة على رأس الهيئة، واشتهر براف بخلافه الدائم مع مسؤولي وزارة الشبيبة والرياضة، بسبب مواقفه وسياسته المثيرة للجدل، خاصة في عهدته الأخيرة، في الفترة الممتدة من 2017 حتى الان، ورفض المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بالإجماع استقالة بيراف في البداية، داعيا إياه إلى استكمال مهمته حفاظا على الإدارة الجيدة للجنة الأولمبية من جهة، قبل أن تكشف “الكوا” عن قبول استقالة الرجل القوي في الرياضة الجزائرية، وكشف براف عن سبب إقدامه على اتخاذ القرار الاستقالة، مشيرا الى أنه تعرض مؤخرا لمضايقات كثيرة اثرت عليه وعلى عائلته وخاصة زوجته التي تعرضت بحسبه لمضاعفات صحية.