الجمعيات الفاعلة ببشار تتهم ديوان الوالي اقصائها من لقاء نزيه برمضان

عاش مقر الولاية ببشار تجمعا كبيرا للجمعيات الفاعلة على خلفية حرمانها من لقاء مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية السيد نزيه برمضان الذي حل بولاية بشار للقاء مع المجتمع المدني.

هذا واشارت الجمعيات المقصاة من قبل ديوان الوالي و التي يزيد عددها عن 350 جمعية ـان رئيس ديوان والي الولاية استدعى أشخاص لا علاقة لهم بالحركة الجمعوية وجاءوا بهم من اجل ملا القاعات ، وتفادي نشر غسيل الولاية التي تعرف احتجاجات عارمة منذ اسابيع ، بفعل غياب المشاريع التنموية التي عطلت المصالح الأساسية للمواطن البشاري على غرار التهيئة الحضرية ،توزيع المياه الصالحة للشرب بعدة إحياء ناهيك عن ال12 الف اعانة بطريق لحمر ، ونقص المعدات الطبية بالمستشفيات في عز انتشار فيروس كوفيد 19 الامر الذي اشعل فتيل الاحتجاجات الشبه اليومية بالولاية .

هذا وقد فاجئ ممثلو الجمعيات المقصاة مبعوث الوزير تبون أمام مقر الولاية ونقلوا اليه انشغالاتهم واقصائهم من قبل ممثل ديوان والي بشار الذي اكد ان اللقاء غير مرتبط بالجمعيات وانما بالمجتمع المدني وتم فيه تقليص العدد في اطار فعاليات الوقاية من وباء الكرونا .

محمد بن ترار