الجمعة 31 جويلية أول أيام عيد الأضحى

*وزارتا الصحة والشؤون الدينية تلحان على الالتزام بتدابيرالوقاية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن الوقوف بعرفة الموافق للعاشر من ذي الحجة 1441 هـ، سيكون في 30 جويلية المقبل، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 جويلية.

حيث دعت الوزارة بالمناسبة، في بيان لها، الجزائريين إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، وصيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة، مع الإكثار من الصدقات، مشددة في ذات الشأن، على ضرورة احترام التدابير الوقائية من فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، مع ارتداء القناع الواقي، خاصة أثناء إقامة شعيرة الذبح.

4 أوت آخر أجل للترشح للانتداب بمسجد باريس

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان آخر، لموظفيها من السلك الديني، عن فتح باب الترشح للانتداب لدى مسجد باريس، مشيرة أن الرتب المعنية بمسابقة التوظيف هاته، هي الأئمة الأساتذة الرئيسيون، والمرشدات الدينيات الرئيسيات، والأئمة الأساتذة، والمرشدات الدينيات، والأئمة المدرسون.

وأوضح بيان الوصاية، أن الشروط المطلوبة للترشح، هي أن يثبت المعني خمس سنوات من الخدمة الفعلية في الرتبة، وأن يكون حافظا للقرآن الكريم كله، وأن يكون متحكما في اللغة الفرنسية، وأن يكون سليما من كل عاهة أو مرض يتعارض مع وظيفته، مضيفة أنه يتعين على الراغبين في الترشح، والمنتمين إلى الرتب المذكورة أعلاه، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، أن يملئوا استمارة طلب الترشـح الإلكترونية، الموجودة على الموقع الالكتروني، لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في أجل أقصاه خمسة عشر يـوما، أي في 4 أوت المقبل، ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان على الموقع.

وكانت وزارة الصحة ووزارة الشؤون الدينية، قد ألحت على المواطنين، في بيان مشترك، بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وبالتدابير الوقائية، يومي عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أنّ اللجنة الوزارية للفتوى، كانت ولا تزال في تنسيق وتشاور كاملين، مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كوفيد 19، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية.

في حين، هنأت الوزارتين كل الشعب الجزائري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مريم خميسة