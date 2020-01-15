الجزائر 🇩🇿 | #الإمارات 🇦🇪 وزير الخارجية الجزائري رفقة وزير الخارجية الإماراتي ااشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

استقبل وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاربعاء، وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم .

جرى خلال اللقاء – الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي – بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها في عدة مجالات منها الزراعية والاستثمارية والتجارية إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات الراهنة في المنطقة.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات والجزائر والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب صبري بوقادوم عن تطلع الجزائر لتعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات و تنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار