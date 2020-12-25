الجزائر وفلسطين.. وفاء والتزام قومي

بقلم: د.محمد مرواني

لا يمكن قراءة ما يحدث في المنطقة المغاربية من تحركات عدائية ضد الجزائر الا في اطار مخطط اجنبي صهيوني واضح المعالم يراد منه استهداف استقرار هذا البلد الذي يعتبر صمام الأمان في المنطقة المغاربية وشمال افريقيا فالهرولة الاخيرة ايضا لعدد من الانظمة العربية نحو التطبيع وآخر حلقات هذا المشهد المخزي تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني يشير اهذا لى سعي اصحاب هذه السياسة الجديدة التي يشم فيها الاحرار رائحة الاستعمار الجديد الى فرض نظام اقليمي جديد منبطح تحت سيطرة الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية والمنتهك لحقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

ان المطلوب وبإلحاح في الداخل الوطني ان تجتمع مختلف القوى الحية والقناعات الوطنية على اختلاف منابعها ومشاربها السياسية على الحفاظ على الامن القومي للدولة الجزائرية الذي يبقى خطا احمرا ولا يمكن تجاوزه من أي طرف كان كما انه عاد من الواجب الالتفاف حول مصالح الوطن العليا التي تستدعي تقوية الجبهة الداخلية وبناء اسس متينة للوحدة الوطنية ومواجهة أي مخططات ودسائس من دول اجنبية تريد التشويش على المسار المؤسساتي الجديد للدولة وما تحركات السفير الفرنسي الاخيرة بريئة حتى ترد عليه القيادة رسميا برسائل قوية تحذر من تجاوز خطوط حمراء في التعامل مع تقاليد العمل الدبلوماسي وأعرافه

لقد اتضح جليا ان هناك اطرافا اجنبية تكن العداء للجزائر ولسياساتها الخارجية الثابتة تريد حصار الجزائر وخنق أي توجه رسمي تاريخي ثابت ازاء القضايا المصيرية التي حفظت مصداقية الدبلوماسية الجزائرية وصانت تاريخ الوطن وجعلت مواقف الدولة مشرفة في مختلف المحافل الدولية حين يتعلق الامر بتصفية ” الاستعمار ” .

هذا الحصار الخطير لا يمكن ان يفرض على الجزائر التي تبقى قوية بمؤسساتها وبشعبها المرابط من اجل السيادة والحق بودن أي مثالية في الطرح فان تقوية الداخل يشكل المناعة الحقيقية امام هذه المخططات الخبيثة التي حركتها صفقات مخزية مع الكيان الصهيوني والقوى الاجنبية التي تناور من اجل مصالحها ومطامعها في المنطقة .

إن المؤسف في كل هذا هي الهشاشة العربية التي زادت اكثر من أي وقت مضى والجامعة العربية التي يجب ان تحل فلم يعد لها أي دور ولا كيان في ما يجري من تحولات في المنطقة والجزائر الوحيدة التي تواجه اليوم المخطط الصهيوني الاجنبي الاستدماري الذي عاث فسادا في اراضي عربية وخربها بعد ان كانت جزءا هاما من الردع الموجود الذي كان يحسب له الكيان الصهيوني الف حساب.

في حرب اكتوبر 1973 التي خاصتها مصر وسوريا ضد الاحتلال الاسرائلي الذي كان يحتل سيناء وهضبة الجولان منحت الجزائر رجالا وشيكا غير موازين تلك الحرب وازال في ايام اسطورة الجيش الذي لا يهزم وقد هزم الجيش الخرافي في السادس اكتوبر 1973 باتحاد عربي على عدو واحد اعلن لحليفه اناذاك ان وجوده مهدد اذا لم تاتي الاعانة الامريكية في وقتها .

هذه العودة الى صفحة من تاريخ الجزائر المشرف في مواقفها ازاء القضايا العربية وتحرير الشعوب من ظلام الاحتلال والاستعمار يجعلنا نفخر ببلادنا وسياستها الخارجية التي لقنت عربا دروسا في العروبة ونصر فلسيطن ظالمة و مظلومة .

المتامل في مواقف الجزائر التاريخية ازاء تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني يدرك تماما ان الجزائر لم تقايض ولم تناور ولم تبدل مذهبها ولم تتراجع عن تاريخها المشرف في دعم فلسطين قبل النكسة وبعدها وحين وقع السلام المر .

ستبقى الجزائر جانب فلسطين شعبا ودولة تدعم حق الشعب في بناء دولته وعاصمتها القدس الشريف ولن يغير احد هذه الحقيقة التي كافح من اجلها شهداء خاضوا حروبا من اجل فلسطين وشعبها الابي والقوي الذي قهر جبروت الكيان الصهيوني .

تطبيع الانظمة لا يدوم…

حين عبر المصريون قناة “السويس ” في حرب اكتوبر واستعادوا جزءا من الارض في سيناء لم يكن هذا العبور عبور جيش منتصر بدعم عربي كان دور الجزائر فيه قويا وتاريخيا بل كان العبور”المسلح” عبورا نحو افق جديد لتوحيد صف العرب على العدو الصهيوني الذي كان يقول قبل هذه الحرب المفاجئة ان العرب لن يغامروا ..لن يقاتلوا .. لتتغير نبرة وزير دفاع الجيش الصهيوني ” موشي ديان ” المغتر ويعترف بعد اندلاع الحرب بان المعارك ضارية والخسائر فادحة ..حدث هذا حين اتحد العرب في ساعات على العدو في سيناء وهضبة الجولان اكتوبر 1973 .

لكن رحلة السادات رحمه الله للقدس نسفت ما تحقق من انتصار لم يوظف حتى في مفاوضات فك الاشتباك الاولى والثانية ولم تجني مصر من التطبيع بعد ذالك مع الكيان الصهيوني امورا كثيرة بل لازال السلام بين مصر والكيان الصهيوني باردا لان الشعب المصري له راي اخر.. ونفس الحال سيكون مع المطبعين العرب الذين هرولوا إلى التطبيع مع كيان مغتصب للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 منها القدس الشريف .

فالشعوب لن تطبع مع الكيان الصهيوني ولو طبعت الانظمة وذلك لان فلسطين قضية شعوب الان ولم تعد قضية انظمة عربية اصابها من الهوان والضعف ما اصاب جامعة عربية لا تقوم بشيء منذ سنوات وهي تتفرج على ما يحاك ضد الكيان العربي المصاب بشلل منذ دخول القوى الاجنبية في اراضي دول عربية تفرض توجهات وتتدخل في شان داخلي وتعسكر وجودها الاستخباراتي ويحدث هذا في ظل سبات عربي وضعف في العمل العربي المشترك الذي قبر منذ بدا العرب يحاصرون بعضهم البعض .

لن يزيد التطبيع المطبعين الا ضعفا وهوانا وسيحفظ التاريخ مواقف الشرفاء والتاريخ اكد ان انتصار العرب في ايام على العدو في حرب اكتوبر جعله يطلب وقف اطلاق النار خمس مرات في حين لن يطلب العدو وهو يطبع مع انظمة لا تمثل شعوبها مع المطبعين إلا تنازلات اكثر.