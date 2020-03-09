الجزائر والمغرب أكبر مستوردي السلاح في إفريقيا

أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقريره السنوي الصادر اليوم الاثنين أن الجزائر والمغرب يعدان من بين أكبر مستوردي الأسلحة في القارة الإفريقية.

ويقارن التقرير بين عمليات شراء الأسلحة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015، والفترة الممتدة ما بين 2015 و2019، إذ كشف المعهد أن حجم عمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6 بالمائة تقريبا، ويسلط التقرير الضوء على أكبر 40 بلدا مستوردا للسلاح في العالم، كما يتحدث عن الدول الرئيسية الموردة له.

وأشار التقرير إلى أن واردات الدول الأفريقية من الأسلحة انخفضت بنسبة 16 بالمائة بين عامي 2010 و2015 و2015-2019 وأضاف أن روسيا استأثرت بـ 49 بالمائة من صادرات الأسلحة إلى المنطقة، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 14 بالمائة، والصين 13 بالمائة.