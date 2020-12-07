الجزائر وألمانيا توقعان على مشروع البلديات الخضراء

وقعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الوكالة الألمانية للتعاون على عقد تنفيذ مشروع ” بلديات خضراء” من أجل دعم البلديات في جهودها الرامية الى تطوير استعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقوية و الطاقات المتجددة

و يخص هذا المشروع الذي يهدف الى اشراك البلديات في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الانتقال الطاقوي أربع بلديات نموذجية بهدف اعداد مخططات طاقوية مستديمة خاصة بالبلديات و 30 بلدية نموذجية لنشر لوحات تحكم لمتابعة الاستهلاك الطاقوي

و في مداخلة له بهذه المناسبة, صرح الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الله منجي أن المشروع الجديد حول التعاون سيسمح لعدد هام من الولايات والبلديات بالاستفادة من مرافقة و مساعدة من أجل اعداد و تطبيق مخططات طاقوية خاصة بالبلديات اضافة الى تحسين طرق تسيير الاستهلاك الطاقوي في هذا الصدد, أكد المتدخل أن الأمر يتعلق أيضا باعداد الوسائل التعليمية و دفاتر الشروط و دلائل منهجية بغية ضمان ديمومة المنشآت و تقديم الدعم بهدف وضع اطار تنظيمي محفز يشجع على انجاز مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة تكون ناجعة بالنسبة للبلديات

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