أكد الخبير المالي نبيل جمعة في تصريح خص به يومية “الوسط ” أن الجزائر مضطرة لإلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لما يحمله من سلبيات كثيرة من جهة، ولكونه لا يخدم مصالحها من جهة أخرى، وبالتالي فلابد من الاتجاه نحو الشراكة مع الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الربح، ويأتي هذا بعد تسجيل خسائر كبيرة لمختلف المؤسسات الاقتصادية التي أعلنت عن إفلاسها بعدما تضررت بسبب النتائج الوخيمة، مما ترتب عن ديون كثيرة، وهذا راجع لعدم الموازنة بين مصالح الطرفين في ظل تراجع قيمة الدينار الجزائري.

وفي ذات السياق أوضح المستشار الدولي في مجال البنوك ،أن هذا اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين نص على” رابح – رابح “، وهذا ما جعل الاتحاد الأوروبي يسجل أرباحا كبيرة بلغت قيمتها 300 مليار دولار مع الجزائر خلال 17 أو 18 سنة ، في حين أن الجزائر لم تربح أي شيء، مؤكدا أن هناك اختلالات للتوازنات مست كل من المؤسسات والشركات الاقتصادية الجزائرية مما تسبب في تحطمها ، بالإضافة إلى انهيار قيمة الدينار الجزائري، وهذا ما أجبر قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، على التدخل والمطالبة باقتصاد بديل للجزائر عن طريق الاعتماد على الصناعات العسكرية مع الاتجاه نحو الاستثمار في إفريقيا ،وهذا يعد رد صريح على الأوربيين الذين كانوا سببا في تحطيم انهيار معظم الشركات الجزائرية التي تكبدت خسائرا كبيرة، بسبب كل من البنك العالمي والاتحاد الأوروبي ،وهذا بعد قيامهما بتخفيض العملة الوطنية المتمثلة في الدينار الجزائري لـ 850 مرة في العشرية السوداء، فخلال 30 سنة الماضية لم تمتلك الجزائر للنوابغ في الاقتصاد النقدي ،وهذا ما أدى بالشراكة إلى هلاك الجزائر، مطالبا في ذلك العدالة الجزائرية بمحاسبة الذين وقعوا على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا ما انجر عنه خسارة الجزائر لـ 1500 مليار دولار وذهاب 80 بالمائة منها إلى الاتحاد الأوروبي ، ومن بين الأخطاء الفادحة التي اقترفتها الجزائر هو غلقها للعديد من الشركات الاقتصادية الوطنية وبيع البعض منها بالدينار الرمزي في 1998 مع غياب المتابعة ،وعدم جود شركة جزائرية لصناعة السيارات ، ومن الأخطاء الأخرى عدم تطبيق الجزائر للموازنة الثلاثية من طرف البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة ، حيث أن الاتفاقية كانت تنص على تطبيق هذه الموازنة كل ثلاثة أشهر لتقييم الأرباح بين الجزائر والاتحاد الأوروبي .

كما علق ذات المتحدث، على المحادثات بين الجزائر وممثلي العديد من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي كألمانيا وإيطاليا والبرتغال والمجر، قائلا إن هناك اتفاق شامل مع الاتحاد الأوروبي وهناك اتفاقيات مع أعضاء الاتحاد، وهذا الاتفاق يدخل في المجموعة الكبرى مع الاتحاد الأوروبي وعليه فالاتفاق مع إيطاليا لا يقتضي بالضرورة رفع التعريفة الجمركية عن المواد الإيطالية.

حكيم مالك