الجزائر مرشحة لترميم أضرارها المالية

عبدالسلام.غ

تتفاعل الساحة الاقتصادية الدولية مع تصريحات بيرول فاتح رئيس وكالة الطاقة الدولية الذي أكد أن انخفاض الاستهلاك العالمي من النفط هو انخفاض مؤقت فقط ومنه تتجه الجزائر نحو تعويض جزء مهم من خسائرها المالية بسبب الظروف التي يمر بها سوق الطاقة العالمي.

أكد المتحدث أن أسعار النفط سترتفع ، بعدما صعد برميل “برنت” فوق مستوى الـ36 دولارا، يوم26ماي2020 تأثرا بتصريحات مدير الطاقة الذرية ووزير الطاقة الروسي ، وذلك مع تزايد التفاؤل في الأسواق بشأن استعادة التوازن بين العرض والطلب، بعد تأكيدات روسية بتعافي الطلب على الطاقة .

وسبق وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن متوسط الاستهلاك العالمي للنفط في العام الماضي كان حوالي 100 مليون برميل يوميا، وأن البعض يرى أن هذه هي ذروة الاستهلاك العالمي للنفط، على أساس أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) ستؤدي إلى تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي مثل التوسع في العمل من المنزل وتقليص حركة السفر الدولي وتقليل استهلاك الطاقة بصورة دائمة.

ولكن بيرول حذر الحكومات من أن تراجع استهلاك النفط نتيجة جائحة «كورونا» هو مجرد تراجع مؤقت، وأن الاستهلاك الذي قد يتراجع خلال العام الحالي إلى 91 مليون برميل يوميا، سيعاود الارتفاع في 2021 وما بعده.

الخبير الاقتصادي علالي مختار

وجود التزام بتخفيضات الإنتاج مؤشر إيجابي

قال الخبير الاقتصادي و الأستاذ بجامعة تيسمسيلت الدكتور مختار علالي أن أسعار النفط ستتعافي قريبا، بعدما صعد برميل “برنت” فوق مستوى الـ36 دولارا، يوم26ماي2020 تأثرا بتصريحات مدير الطاقة الذرية ووزير الطاقة الروسي ، وذلك مع تزايد التفاؤل في الأسواق بشأن استعادة التوازن بين العرض والطلب، بعد تأكيدات روسية بتعافي الطلب على الطاقة .

وهذا الذي برز بارتفاع العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.08% إلى 36.27 دولار للبرميل في هذا اليوم فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.67% إلى 34.47 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع “بلومبرغ”.

وسيستمر تفاؤل المستثمرين في سوق النفط بفضل علامات واضحة على وجود التزام بتخفيضات الإنتاج من قبل دول اتفاق “أوبك+”، بالإضافة لقيام المزيد من الدول برفع قيود الحجر الصحي بداية من01جوان ما سيساهم في تعافي الطلب على الخام. وإعادة نشاط المؤسسات والشركات العالمية.

و اضاف المتحدث أن كل الخبراء يؤكدون تعافي الاقتصاد العالمي بزوال كورونا أو رفع الحجر في البلدان خاصة المستهلكة للطاقة مما يرفع نسبة الطلب عليه في ظل اتفاق تخفيض العرض يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .