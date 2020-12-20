الجزائر / ليبيا ابتداء من 14:00

أواسط الخضر أمام حتمية الفوز أو الإقصاء

يجدد المنتخب الوطني لفئة اقل من 20 عاما الموعد مع المنافسة من جديد من خلال المشاركة في بطولة كأس اتحاد شمال إفريقيا للفئة الجارية فعالياتها في تونس، حيث يلعب رفقاء اللاعب المغترب سامي فرج اليوم مباراة أمام نظيرهم المنتخب الليبي لحساب الجولة الثالثة من الدورة التي تجري على شكل بطولة مصغرة وهي مؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا المقررة العام المقبل في موريتانيا، وسوف يكون أواسط الخضر أمام إلزامية الفوز لا غير إذا أرادوا مواصلة الاحتفاظ بحظوظهم للتأهل إلى العرس الكروي القاري وإحراز إحدى التأشيرتين، باعتبار ان صاحبي المركز الأول والثاني يتأهلان إلى البطولة الإفريقية، ولن يكون للعناصر الوطنية من خيار آخر سوى إحراز الزاد كاملا وتحقيق الفوز هو الأول لهم في الدورة عقب تعثرين بتعادل وهزيمة أمام منتخبي تونس والمغرب على التوالي، وهو الأمر الذي سيكونون ملزمين بتحقيقه أمام نظيرهم الليبي.

ويواجه الطاقم الفني الوطني بقيادة صابر بن سماعين التخوفات المتعلقة بالتعب والإجهاد عقب خوضهم مباراتين في الدورة عكس منافسهم الليبي الذي لم يلعب بعد أي لقاء على إثر فوزهم بالغياب أمام مصر بسبب غيابهم عن الدورة على إثر التأكد من إصابة عدة لاعبين بوباء كورونا المستجد، وإعفائه من الجولة الثانية، أين ستكون أي نتيجة أخرى غير الفوز خيبة للتشكيلة الوطنية وإقصاء مبكر من التنافس حول تأشيرة التأهل إلى المنافسة القارية، أين لن يكون للاعبين فرصة أخرى من اجل التعويض باعتبار ان لقاء ليبيا الأخير لهم في البرنامج على إثر إلغاء لقاء مصر بسبب انسحاب منتخب “الفراعنة” من المنافسة على إثر إصابات كوفيد19، وهم الذين لم يقنعوا بالأداء الذي قدموه رغم تدعيم التشكيلة بلاعبين مغتربين ينشطون في الدوري الفرنسي.

الفاف تراسل لوناف لتغيير صيغة المنافسة

وفي سياق متصل، قدّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم طلبا غلى هيئة “لوناف” من اجل إعادة النظر في صيغة المنافسة عقب انسحاب المنتخب المصري، أين يعتبر المنتخب الوطني الوحيد الذي خاض لقاءين في الدورة عكس نظيريه تونس والمغرب اللذان لعبا لقاءا واحدا، بينما لم تلعب ليبيا أي مباراة، حيث تبقى تخوفات هيئة الرئيس خير الدين زطشي في التلاعب بنتائج بقية اللقاءات خاصة غذا علمنا أن الجزائر لن تلعب الخميس المقبل بعد انسحاب مصر وسوف تكون معفية من لقاءات الجولة الأخيرة.

عيشة ق.