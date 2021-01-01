الجزائر لن تبيع الغاز بأقل من سعره

حسم وزير الطاقة، عبد المجيد عطار،في مسألة بيع الغاز لفرنسا و للدول الأخرى، مكذبا الإشاعات حول أن الجزائر تمد فرنسا بالغاز الطبيعي بالمجان، بقوله “أن هذه الأقوال لا أساس لها من الصحة، وأن الجزائر لم ولا ولن تمنح أي دولة كانت الغاز الطبيعي بالمجان أو حتى اقل من سعره المتداول في أي فترة زمنية.

أوضح عطار في حوار مع قناة “البلاد”، الخميس المنصرم، أن سياسة الجزائر الاقتصادية واضحة في هذا الشأن، مؤكدا في نفس السياق انه وحتى في زمن غلق الحدود فقد مدت الجزائر شقيقتها تونس بغاز البوتان ودعمت المناطق الحدودية بهذه المادة، مشيرا أن البلاد تساهلت مع الدولة التونسية فيما يخص كيفيات التسديد مع إعطاء آجال محددة، لكن أن تمنحها بالمجان فهذا أمر غير موجود في الواقع وغير حقيقي كما تدعي بعض الشائعات.

مريم خميسة