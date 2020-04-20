الجزائر قادرة على مواجهة هزات السوق الدولية

أكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن الجزائر تملك مفاتيح كسب رهان النهوض بالاقتصاد الوطني الذي عرف هزات عديدة ناتجة عن تقلبات السوق الدولية وحسابات جيواستراتجية لبعض اللوبيات مبرزا في تصريح ل” الوسط ” إن بلادنا تحوز على مؤهلات قوية لإحداث ثورة في الصناعات البتر وكيميائية والطاقات البديلة والفلاحة وتوسيع استثمارات سوناطراك في الخارج لتعويض تراجع بعض الصادرات من المواد الطاقوية على غرار الغاز نحو اسبانيا.

وقال البروفيسور مسدور إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلح تقريبا منذ وصوله إلى السلطة في كل اجتماع وزاري على ضرورة تنويع الاقتصادي الوطني والتخلص من التبعية للمحروقات من خلال الاهتمامات بقطاعات الفلاحة والصناعة البتروكيمائية والطاقات البديلة بهدف تخليص الاقتصاد الوطني من هزات السوق العالمية للمحروقات وكذا الحسابات الجيواستراتجية لبعض المصالح واللوبيات التي تتحكم في هذه السوق بما يخدم مصالحها ,مبرزا أن الجزائر تملك مفاتيح لكسب رهان النهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة الهزات العنيفة للسوق الدولية التي تتحكم فيها في الكثير من الأحيان حسابات جيواستراتجية لبعض المصالح واللوبيات وشدد مسدور في نفس السياق على ضرورة الانطلاق بقوة في تطوير الصناعات البتروكيمائية التي عرفت حسبه ركودا نوعا ما منذ نهاية التسعينيات , موضحا أن الكثير من النفايات البترولية التي يتم التخلص منها في الكثير من الأحيان يعاد استيراد عدة مواد حيوية مصنعة من هذه النفايات وهو مايدخل كما قال في خانة إهدار الموارد العمومية من العملة الصعبة في وقت تملك فيه الجزائر مؤهلات قوية لإحداث ثورة في هذه الصناعات لاسيما وأنها تملك المواد الأولية الخام والتي كانت تعبرها نفايات غير صالحة بالإضافة إلى إطارات بشرية خريجة الجامعة الجزائرية , ويرى فارس مسدور أنه في حال تطوير الجزائر لصناعتها البتر وكيمائية فإنها ستقول كلمتها في السوق الدولية الخاصة بالمواد البتروكيمائية خاصة السوق الافريقية.

وفي نفس الإطار أوضح نفس المتحدث أن الجزائر أهدرت في وقت سابق فرص كبيرة لتطوير مجال الصناعات البديلة التي تعتبر اليوم من أهم الأسواق العالمية , مبرزا أن الجزائر لديها فرصة كبيرة لإبرام شراكات مع الاتحاد الأوربي في هذا المجال كما أكده حسبه العديد من الدراسات مبرزا أن تطوير الاستثمارات في الطاقات البديلة وتنويع استثمارات سوناطراك في الخارج هو السبيل الوحيد لتعويض بعض الصادرات الطاقوية التي فقدت الجزائر مؤخرا منها صادرات الغاز نحو اسبانيا التي تراجعت أمام دخول الغاز الأمريكي والفنزويلي إلى اسبانيا بعدما ظلت الجزائر تحتل ريادة سوق الغاز الاسباني لأكثر من 30 سنة .

وبعد أن اعترف البروفيسور مسدور أن الدبلوماسية باتت أهم أداة للتأثير على الاقتصاد العالمي , أشاد بالجهود التي بذلتها الجزائر مؤخرا لإعادة تموقعها في الساحة الدولية , مبرزا أن الدول الأكثر حضورا في الساحة الدولية هي الدول التي تملك أكثر الفرص الاقتصادية.

عطار ب